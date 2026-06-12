Empiezan a definirse los cuatro mejores equipos del primer tramo en la LBB Plata

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

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Instagram: ferodriguez_

La segunda instancia de partidos eliminatorios se pondrá en marcha esta noche, a las 21, con el inicio de las series de cuartos de final -al mejor de tres- correspondientes a la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

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Los partidos serán 9 de Julio (1º)-Ateneo (9º), San Lorenzo (2º)-Argentino (7º), Sportivo Bahiense (3º)-Velocidad (6º) y Altense (4º)-Comercial (5º).

De los cuatro que tuvieron que afrontar la Reclasificación, el único que pasó teniendo desventaja fue Ateneo (9º), eliminando a El Nacional (8º).

En tanto, Argentino (7º) superó a La Falda (10º), Velocidad (6º) a Bahía Basket (11º) y Comercial (5º) a Espora (12º).

En dos partes

El martes -día establecido para la LBB Plata- quedará en blanco, evitando la superposición con el debut de Argentina en el Mundial de fútbol.

En consecuencia, el miércoles jugarán el segundo partido Ateneo-9 de Julio, que se adelantará respecto del resto porque Luciano Vecchi -jugador de 9 de Julio e integrante del cuerpo técnico- viaja al Provincial con el seleccionado bahiense masculino U13.

Las otras tres series disputarán el segundo encuentro el viernes 19.

9 de Julio (1º)-Ateneo (9º)

En el antecedente entre ambos, Ateneo le ganó a 9 de Julio, 68 a 66, en Punta Alta, por tercera fecha de la fase regular.

Después de esa derrota, el albiazul volvió a perder (frente a Comercial) y desde ahí sumó todas victorias -7 en total- que le permitieron quedarse con el Nº1.

El recorrido de Ateneo fue inverso, porque luego de ganarle a 9 de Julio, repitió ante Bahía Basket (llevaba tres victorias en cuatro partidos) y en las siguientes ocho presentaciones perdió siete. De todos modos, llega revitalizado tras las dos victorias frente a El Nacional.

9 de Julio, por su parte, se potenció con la incorporación en la última fecha de Albano Costa, que regresó al club aprovechando el receso en la Liga, tras su segunda participación en Oberá.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Novedades: 9 de Julio cuenta con todo su personal a disposición. Ateneo, por su parte, tiene en duda a Franco Percello (recaída de la gripe) y Matías Leiva.

San Lorenzo (2º)-Argentino (7º)

San Lorenzo y Argentino se enfrentaron en la cuarta fecha en el Román Avecilla, con triunfo local, 83 a 64.

El Nº2 de la fase regular cambió de DT en la séptima fecha (el asistente Nicolás Becchina reemplazó a Sebastián Aleksoski, quien se bajó por motivos personales) y ganaron los cuatro partidos, enlazando cinco triunfos.

Argentino, por su parte, de visitante superó únicamente a La Falda (en fase regular y en la Reclasificación). De todos modos, de las seis localías que tuvo, las tres primera jugó en cancha de Pacífico (1) y Olimpo (2).

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Árbitros: Sebastián Giannino, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

Novedades: San Lorenzo tiene plantel completo. Argentino, por su parte, no cuenta con Santiago Suánez (fisura de tibia, tras caerse de una escalera) y Nicolás Antonelli (fuerte contractura en un isquiotibial).

Sportivo (3º)-Velocidad (6º)

Para Sportivo enfrentar a Velocidad significará jugar ante su último rival, al que superó, como visitante, 77 a 70, en la undécima fecha.

El azulgrana, en tanto, llega con tres partidos más encima, tras dejar en el camino a Bahía Basket, 2-1.

En su última presentación de local Sportivo perdió ante 9 de Julio y Velocidad, en sus dos últimas salidas de fase regular superó a Comercial y Argentino, aunque perdió en la Reclasificación ante Bahía, en el Dow.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Jaramillo.

Novedades: Sportivo tiene todos los jugadores disponibles y Velocidad continúa sin Valentín Périga, aunque recupera a Bruno Aceituno (ausente en el último por motivos laborales) y Gastón Berdini (fue papá).

Altense (4º)-Comercial (5º)

Altense venció en la segunda fecha a Comercial, 71 a 60, en el mismo escenario de hoy. Ese fue uno de los cinco partidos (en seis presentaciones) que obtuvo el verde como local.

Para el portuario fue una de las dos derrotas como huésped, condiciones en la que tiene récord positivo: 5-2.

Cancha: Armando Traini (Altense).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Joel Schernenco.⁩

Novedades: el verde está completo. El portuario, por su parte, descartó nuevamente para hoy a Giuliano Barcala (tobillo) y probablemente tampoco juegue Manuel Maina, a quien arriesgarán en caso de ser necesario. En tanto, Federico Lambrecht respondió bien el último partido tras su regreso de la lesión, por lo que estará a disposición.