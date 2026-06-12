El Nacional campeón en una final para el recuerdo: "Fue lo mejor que vi en mucho tiempo en Caballeros"

El Nacional y Universitario animaron una final de Caballeros para el recuerdo, por la tensión y lo emotivo del juego (el Celeste fue campeón por shoot out después de empatar 2 a 2), pero sobre todo por el contexto.

El partido extra para definir el campeón del Torneo Apertura de la Asociación Bahiense de Hockey se jugó en un escenario inédito para la ciudad hace apenas unos meses atrás: en una cancha de agua.

Pero además, la flamante e histórica carpeta de Uni tuvo algo más y que le dio toque, y es que se jugó ante marco de público espectacular.

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Familiares, amigos, jugadoras y jugadoras de los clubes participantes y de otros, exjugadores, entrenadores, aficionados en general, coparon los alrededores y más allá de la cancha y, encima, disfrutaron de un muy entretenido espectáculo.

Redondo, como la ronda final en la que El Nacional terminó festejando -el último domingo- ser campeón luego de dos años y tres torneos con dominio albirrojo.

"Estoy contento, aunque no tanto por el resultado, porque eso se puede dar o no, pero me parece que jugamos dos partidos tremendos. De mi parte por lo menos, fue lo mejor que vi en mucho tiempo en Caballeros. Y, después, por el marco: estaba lleno de gente. La verdad que fue impresionante, espero que eso sirva para darle un empuje más al hockey de Caballeros en Bahía", reconoció el entrenador de Nacio, Jesús Sassi, en diálogo con La Nueva.

Para llegar a esta definición extra, El Nacional había vencido a Universitario en la final de los playoffs, también por shoot out (3 a 1), luego de empatar 1 a 1 en los 60 minutos.

"El disparador para ese marco creo fue la primera final que jugamos, la gente que estaba ahí se encontró con un partido tremendo. Y cuando se genera eso en el deporte, a la gente que está relacionada, le gusta ver buenos partidos. Era domingo a la noche, era un buen plan", entendió Jesús.

Claro que después de forzar un partido más (Uni se había ganado esa chance por haber sido el mejor de la fase regular), el siguiente duelo -por reglamento- debía jugarse en un escenario neutral.

Aunque con buen tino, primó el sentido común y la posibilidad de que todo el hockey local disfrute de la mejor cancha de la ciudad, sin pensar en localías ni visitantías. Los más destacados, jugando en el mejor escenario posible, para que todo y todos se beneficien. Perfecto.

"Cuando terminó el primer partido hablé con la gente de la subcomisión y les dije que propongan que se juegue ahí, que de parte nuestra no iba a haber ningún problema. A cualquiera jugar en agua lo potencia mucho más, es otra cosa. Si teníamos esa posibilidad la queríamos aprovechar. Es una cancha histórica para Bahía, es una infraestructura fabulosa y hay que aprovecharla lo mejor que se pueda", reconoció Sassi, quien tomó la primera división de Caballeros este año, luego de regresar al Club en 2025 para dirigir a la Primera de Damas "A".

-¿Y desde lo deportivo, con qué sensación te habías ido de esa primera final?

-Empecé este año con los chicos y la idea era hacer un proyecto a largo plazo y, mientras se pudiera pelear, lo íbamos a hacer. La sensación que me quedó es que tuvimos dos semanas previas muy intensas, trabajamos mucho en los detalles y valoro mucho la actitud de los chicos porque fueron muy receptivos en lo que se les pedía y exigía. Lo tratamos de llevar a cabo al pie de la letra y creo que se vio la evolución del equipo en estos partidos.

Para ese primer juego, El Nacional recuperó a tres jugadores históricos y clave para su estructura, pero que no venían siendo parte: Alexis Guastalli, Martín Laschiaza y Hernán Hancen.

"No llegábamos en las mejores condiciones, el Tano, el arquero (Matías Rigassio), había estado 10 días con gripe, teníamos a Mauro Carrizo expulsado, Lucho (Donati) en la primera final terminó desgarrado... estábamos medios tocados. Les propuse a los chicos reforzar el plantel para tener una buena final; son jugadores que tienen mucha historia en el club, les plantee que no venían a ganar la final, sino a sumar la experiencia que tienen ellos, que nos podía servir. Y esos refuerzos nos sumaron un montón", explicó el DT.

-¿Tuviste que hablarlo a nivel grupal?

-Sí, lo hablamos, como pasa en todos los planteles, a alguno le habrá gustado y a otros no. Pero el plantel aceptó mi propuesta, porque yo soy un entrenador de los viejos y si bien consulto, las últimas decisiones las tomo yo, pero porque tengo objetivos, no es un capricho. Tenemos muchos jugadores jóvenes y no quería exponerlos a esa presión de hacerse cargo de situaciones del plantel, y me pareció que sumar a estos chicos, que tienen mucha historia en el club, los iba a potenciar un montón. De hecho, me parece que fue una decisión acertada porque lo viste jugar a Balti, a Mauricio Ferreyra, que son los mas chiquitos, hicieron unos partidos impresionantes y creo que para ellos fue un plus para seguir creciendo.

-¿La idea es que estos chicos sigan en la segunda mitad de año?

-No, no, la idea era que como estábamos medio diezmados poder completar el plantel y a partir de ahora trabajar con el plantel estable para la segunda parte del año.

-¿Entendés si de enfrente genera cierto malestar eso, más allá del rival que sea?

-Es una decisión que tomamos nosotros, no tengo la autoridad para juzgar los otros equipos tampoco. A mí siempre me gusta jugar con los mejores, si hubiera pasado con Uni, como entrenador me hubiese generado un desafío. De hecho, la última final fue una batalla táctica de los entrenadores, porque hubo mucha rotación de jugadores y eso el lo que nos hace crecer. Está dentro del reglamento.

Dentro de todo lo bueno que dio la infraestructura y el marco externo en estas finales, también se sumó un muy buen nivel dentro de la cancha, con jugadores mostrando todo su talento en los dos equipos, con movimientos y gestos técnicos que, ayudados por la superficie, hicieron levantar a la gente en más de una ocasión.

Entre ellos, el que realizó más de una acción individual destacadísima y fue una de las grandes figuras de la definición, fue el jovencito Baltazar Agudiak, que jugó con la autoridad y el carácter de un experimentado y todo el talento que muestra hace tiempo.

"Lo que diga de Balti es redundante, porque cualquier persona que en su vida vio un partido de hockey y vio el partido del otro día, se habrá dado cuenta lo que es y se debe haber preguntado de dónde salió ese pibe o quién es", resumió Jesús.

"Es muy joven (17 años) y tienen un talento enorme, yo estoy tratando de aportarle algunos conceptos tácticos para que mejore su juego, pero la capacidad de Balti es adquirida e innata. Me acuerdo que desde muy chiquito estaba al costado de la cancha haciendo cosas fabulosas con el palo. Y tiene un futuro enorme, nunca lo hablé, no sé la decisión que va a tomar, pero no creo que lo podamos disfrutar mucho más en Bahía. Creo que tiene una proyección grande y la decisión dependerá de él", reconoció el DT.

-A todo su talento y la facilidad con la que parece que hace las cosas, le agrega una cuota de pasión fundamental...

-El hockey es un deporte muy amateur, pero vos ves jugadoras y jugadores que tienen pasión, mismo los entrenadores, porque lo sentimos parte de nuestras vidas. Balti tiene mucho compromiso con los entrenamientos, siempre es el primero en la fila y eso es un ejemplo a seguir para los mas chicos. Hoy en el club tenemos Caballeritos de 12, 13 o 14 años, y estaban todos viendo la final: ¿cómo no van a querer jugar como Balti?, jaja. Por ahí todavía no entiende esa responsabilidad que tiene como jugador, de lo que produce en las jugadoras y jugadores más chicos.

-¿Qué les dijiste antes de los shoot out? Lucho tuvo una definición increíble, algo habitual en él...

-Lo único que les dije fue que decidan lo que decidan vayan con eso hasta a morir y si entraba estaba buenísimo, pero me sentía muy orgulloso de cómo habían jugado las dos finales. En los shoot out a veces la pelota se corre del palo, a veces el arquero tiene un buen día y no entra y no por eso quiere decir que se hicieron mal las cosas. Pero Lucho nos tiene acostumbrados a esas cosas: en el Regional en Mar del Plata hizo un gol de campo así y un penal, algún día me va a matar. De donde yo estaba en el banco parecía que había pegado en el techo del arco, me di cuenta cuando vi la gente gritar. Hernán Molina es un jugador que tiene una gran muñeca, hace cosas increíbles y Balti también.

-¿Qué significa este título para el equipo, pensando en lo que viene o en el proyecto?

-El año pasado me propusieron que armara un proyecto deportivo de hockey para todo el club. Lo empezamos a trabajar este año sobre algunos pilares que consideramos que son importantes, pero siempre les digo a los entrenadores que no se olviden que es un proyecto a largo plazo. El problema que tiene el hockey de Caballeros es que nunca terminás de completar un plantel, hay jugadores que se van, jugadores que vienen. Por eso, hablar de resultados específicamente es muy difícil. De todos modos, creo que estamos bien, trabajando a largo plazo. Y en ese camino, conseguir un título es importante porque nos da un aire, pero tampoco nos vuelve locos y nos desenfoca de lo que queremos lograr: que el hockey de Caballeros sea algo más estable en el club, que se pueda trabajar dos o tres años para lograr cosas importantes. Yo estaba muy contento con las dos finales que se jugaron y eso es parte del proceso de lo que estamos buscando.

-¿Y desde lo personal, qué significo este título?

-Para mí fue una copa muy especial, porque El Nacional fue el primer club que me abrió las puertas como entrenador, cuando recién estaba dando los primeros pasos con muchos miedos, sin mucho conocimiento y con poca información, no es como ahora. Era un poco pensando en un cierre de ciclo. Siempre digo que no creo que me quede mucho hilo como DT y me parecía un buen momento poder dedicarle este logro del equipo por toda la confianza que habían depositado en mí en ese entonces. Ahora tampoco sé mucho, pero en ese momento sabía menos de hockey.

-¿Qué devolución tuviste del equipo? Tenés jugadores con mucha experiencia, algunos son entrenadores...

-Se sintieron cómodos con el sistema, encontraron espacios, sabiendo que iba a ser un partido difícil porque Uni es un muy buen equipo. Lo que uno propone ellos lo aceptan, lo ven y tratan de llevarlo a cabo. Me quedé muy contento con eso porque como entrenador, cuando ves que tu equipo hace lo que proponés, es porque hay un compromiso, que aceptan tu propuesta y eso es recontra valorable.

-¿Cómo afrontarán lo que viene después de esto?

-Vamos a armar un sistema de rotaciones, empezar a sumar más minutos, es la idea para este torneo. Siguiendo con este proceso, si llegamos a otra final será buenísimo, sino veremos cómo potenciar y hacer evolucionar a los chicos que no tuvieron tantos minutos en la primera etapa.

-¿Lo ideal es que todo esto sirva para el futuro?

-Creo que a veces estas cosas pueden servir en un deporte como este, que se encuentra más en nuestras manos que en las de la dirigencia. Nosotros en el club hace rato que venimos hablando de armar un Sub 14 y un Sub 12 de Caballeritos, que son el futuro. Apuntamos a eso, no sé qué vamos a lograr, cómo va a terminar, pero uno intenta desde la experiencia y de lo que puede aportar que cada vez haya más nenes jugando al hockey. Es un deporte que no tiene desarrollo de infantiles y los clubes tienen que empezar a movilizarlo y seguir dándole rodaje. Me gustaría que el día de mañana hubiera categoría formativas en los clubes, sería fundamental para que en un futuro los equipos de Primera lleguen mejor armados.