El dólar blue anotó su mayor suba semanal del año: cómo fue el cierre este viernes en Bahía Blanca
La cotización se elevó $25 respecto del viernes pasado. Por el contrario, el resto de las cotizaciones del "billete verde" operó en baja.
El dólar blue encadenó su quinta suba semanal consecutiva, extendió su brecha con el oficial y terminó la jornada por encima del MEP. Ocurrió pese a que el resto de las cotizaciones exhibieron una tendencia descendente.
En Bahía Blanca, el blue mostró un incremento de 10 pesos en el cierre de este viernes, llegando a 1.448 pesos para la compra y 1.475 pesos para la venta, siendo la variación de +0,68% y el spread de 27 pesos.
También en nuestra ciudad, la cotización del dólar oficial en el cierre fue de 1.404,17 pesos para la compra (+$0,57) y 1.456,28 pesos para la venta (+$0,54), siendo la variación positiva de 0,004% y el spread de 52,10 pesos.
En la City porteña, el dólar informal trepó $10 (+0,7%) este viernes, cerrando a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores consultados por Ámbito. De este modo, el spread con el tipo de cambio mayorista subió al 2,2%, máximo desde el 22 de mayo.
En el acumulado semanal el blue se elevó $25 (+1,7%), lo que significó la mayor variación desde que arrancó el año.
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar oficial cerró a $1.428 para la venta.
El dólar CCL cerró a $1.493,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.
El dólar MEP cerró a $1.449,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.490,65, según Bitso.
El valor del Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.715, según Binance.
¿El riesgo país? El cierre marcó 437 puntos, o sea 6 menos que ayer, que fue de 443, siendo la variación de -$1,35%. (Con información local y de Ámbito).