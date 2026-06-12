El dólar blue anotó su mayor suba semanal del año: cómo fue el cierre este viernes en Bahía Blanca

El dólar blue encadenó su quinta suba semanal consecutiva, extendió su brecha con el oficial y terminó la jornada por encima del MEP. Ocurrió pese a que el resto de las cotizaciones exhibieron una tendencia descendente.

En Bahía Blanca, el blue mostró un incremento de 10 pesos en el cierre de este viernes, llegando a 1.448 pesos para la compra y 1.475 pesos para la venta, siendo la variación de +0,68% y el spread de 27 pesos.

También en nuestra ciudad, la cotización del dólar oficial en el cierre fue de 1.404,17 pesos para la compra (+$0,57) y 1.456,28 pesos para la venta (+$0,54), siendo la variación positiva de 0,004% y el spread de 52,10 pesos.

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En la City porteña, el dólar informal trepó $10 (+0,7%) este viernes, cerrando a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores consultados por Ámbito. De este modo, el spread con el tipo de cambio mayorista subió al 2,2%, máximo desde el 22 de mayo.

En el acumulado semanal el blue se elevó $25 (+1,7%), lo que significó la mayor variación desde que arrancó el año.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar oficial cerró a $1.428 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.493,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.6%.

El dólar MEP cerró a $1.449,29 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.490,65, según Bitso.

El valor del Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s63.715, según Binance.

¿El riesgo país? El cierre marcó 437 puntos, o sea 6 menos que ayer, que fue de 443, siendo la variación de -$1,35%. (Con información local y de Ámbito).