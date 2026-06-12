Choque fatal en el Abra: peritos afirman que uno de los autos circulaba a 130 k/h

Las cuatro víctimas fatales se desplazaban a bordo de un Citröen C3 al mando de Daulerio.

La pericia accidentológica por el trágico choque en el sector del Abra de la Ventana concluyó que el conductor del auto que ocupaban los cuatro médicos muertos, circulaba con exceso de velocidad y que, antes de impactar contra el otro vehículo, 'mordió' una de las banquinas de la ruta 76.

Peritos de la Policía Científica bahiense establecieron también que el Citröen C3 al mando de Juan Ignacio Daulerio (28), se movilizaba a "130" kilómetros por hora instantes previos a la colisión.

Según el informe pericial, sobre el pavimento del tramo donde ocurrió el siniestro se ve la huella de "una frenada de 80 metros" de largo, lo que a priori probaría la alta velocidad a la que aparentemente conducía Daulerio.

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Sin embargo, la defensa del único sobreviviente del C3 cuestionó estos resultados e impugnó el peritaje, que se hará nuevamente el próximo miércoles 1 de julio.

Pero esta vez las pruebas accidentológicas estarán a cargo de la asesoría pericial local del Poder Judicial bonaerense.

Impugnación de la defensa

Sebastián Cuevas, abogado del médico porteño investigado por la fiscalía, rechazó el informe al plantear que los peritos no tuvieron en cuenta "algunas deficiencias" de la banquina.

El defensor de Daulerio también aduce que en el sector de curva donde ocurrió el impacto entre el Citröen y un Ford Focus no hay señalización vial.

Cuevas también objetó la velocidad del C3 indicada por el peritaje oficial y consideró "imposible" que al momento de la colisión el coche transitara a 130 kilómetros.

En base a las fotografías que aportó a la investigación, la defensa sostiene que no hay una "frenada de 80 metros" como concluyeron los peritos de la Policía.

Hasta ahora el fiscal de la causa, Cristian Aguilar, no le imputó ningún delito a Daulerio en vinculación con el hecho fatal registrado hace poco más de un mes, a la altura del kilómetro 227 de la ruta provincial 76.

Por otra parte, el peritaje toxicológico practicado al joven dio negativo.

Los fallecidos fueron identificados como Talía Araceli Mansilla (29), María de los Milagros Chirinos (28), Ezequiel Agustín Quaglio (31) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quien era colombiana y estudiaba Medicina en Argentina.

Producto del choque, Daulerio sufrió lesiones leves y recibió atención en el hospital municipal de Tornquist, donde también fueron asistidos por fracturas Griselda Buchanan (47) y Alejandro Daniel Prezzi (47), ocupantes del Focus.