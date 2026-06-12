No declararon los dos detenidos por vender drogas

No declararon las dos personas arrestadas en las últimas horas y acusadas de comercializar estupefacientes en nuestra ciudad.

Los sujetos fueron trasladados a la sede de la UFIJ Nº 19, donde el fiscal Mauricio Del Cero los indagó por la tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

En ambos casos los imputados decidieron hacer uso de su derecho y negarse a declarar.

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Uno de los sospechosos es Rodolfo Ariel Molina, quien fue detenido por efectivos de la comisaría Cuarta en la zona de Capitán Montero al 2.200.

Los voceros mencionaron que el sujeto está acusado de "haber comercializado cocaína y marihuana, al menos durante el periodo comprendido entre el 2 de Octubre de 2024 y el 15 de enero del 2026, en distintos puntos de la ciudad".

También se le imputa de haber tenido en su poder y para la venta 2.5 gramos de cocaína encontrados durante el allanamiento efectuado a principios de este año en su vivienda, ubicada en el sector donde fue arrestado. Allí también incautaron seis celulares, chips de teléfonos y una planta de cannabis sativa.

En tanto, Alejandro Sebastián Asenjo fue aprehendido durante un allanamiento en Gorriti al 1.600.

En el procedimiento secuestraron un envoltorio con marihuana, siete con cocaína, un envoltorio con sustancia blanca de corte y dispositivos celulares.

La causa comenzó a ser investigada tras una denuncia a la Línea 134.