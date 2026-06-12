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Detuvieron en un allanamiento a un hombre por venta de drogas

El pedido había sido solicitado por el titular del Juzgado de Garantías n° 4 el Fiscal Mauricio Del Cero de la Fiscalía n° 19.

La denuncia anónima fue clave para la investigación

Detuvieron en la madrugada de este viernes a un hombre que había sido denunciado al 134 por venta de estupefacientes en un domicilio de Gorriti al 1600.

El denunciante informó que la venta se llevaba a cabo todos los días en cualquier hora del día y aseguraba haber observado el intercambio de droga por dinero. Además aporta la modalidad utilizada por el delincuente,  que es el denominado "pasamanos" y que suelen realizarle transferencias.

Por lo que, entre abril y junio, se realizan vigilancias observando movimientos compatibles con el delito investigado, identificando a uno de los residentes del lugar como Alejandro Sebastián Asenjo.

Durante el allanamiento se encontraba presente el mencionado y se secuestró un envoltorio con marihuana, siete con cocaína, un envoltorio con sustancia blanca de corte y dispositivos celulares.

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