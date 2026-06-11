L.N. Alem volvió a ganarle de visitante a Pacífico y cruzará con Estrella por la LBB Oro
La otra serie de cuartos que quedaba por definirse será Napostá-Liniers.
Leandro N. Alem venció como visitante a Pacífico 84 a 80, selló la serie 2-1, y de esta manera se conformaron las dos series que estaban pendientes correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".
El verdirrojo (10º) pondrá a prueba a Estrella el número 1º de la fase regular, mientras que Napostá (2º) cruzará con Liniers (8º).
El equipo de la cortada Azara fue el único que logró pasar teniendo desventaja.
Las otras dos series estaban armadas: Pueyrredón (4°)-Estudiantes (5º) y Bahiense del Norte (3°)-Villa Mitre (6°).
Los cuartos, al mejor de tres, comenzarán el lunes (feriado) a las 20 y las revanchas serán el jueves.
El verde tuvo un primer cuarto impresionante con su tiro a distancia, convirtiendo 8 de 11 en triples, incluidos 3 de 3 de Tomás Bruni y 2-2 de Santiago Loos, entre los principales.
Esto le permitió tomar aire y llegar a estirar la máxima a 15 en el segundo cuarto, en dos oportunidades.
De todos modos, el sacrificado trabajo del venezolano Eduardo Ríos, la capacidad anotadora de Jean-Luc Wilson, la presencia de Emilio Giménez, el juego interior de Lucas Desbat y el atrevimiento del pibe Valentín Di Chiara fue sumando para que la visita recortara, hasta pasar al frente, por primera vez, 58-57, sobre el final del tercer cuarto.
A partir de ahí prácticamente no se sacaron ventajas más alla de intercalar el liderazgo, hasta que, restando 4m50 Alem se estableció adelante en el marcador y tuvo capacidad para manejar la ventaja hasta el cierre.
La síntesis:
Pacífico (80): B. Salvatori (15), T. Bruni (19), V. Cortés (15), S. Loos (13), J. Larrandart (4), fi; M. Genitti (7), Genaro Pisani y F. Mattioli (7). DT: Mauro Richotti.
L.N. Alem (84): M. Such, J. Wilson (29), E. Giménez (18), L. Desbat (12), E. Ríos (10), fi; N. Amaya (5), S. D'Annunzio, V. Di Chiara (6), T. Scolari y V. Scoppa (4). DT: Hernán Jasen.
Cuartos: Pacífico, 30-19; 46-42 y 59-60.
Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.
Cancha: William Harding Green (Pacífico).
Serie: L.N. Alem, 2-1.