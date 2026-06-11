L.N. Alem volvió a ganarle de visitante a Pacífico y cruzará con Estrella por la LBB Oro

Leandro N. Alem venció como visitante a Pacífico 84 a 80, selló la serie 2-1, y de esta manera se conformaron las dos series que estaban pendientes correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro, "Rubén Fillottrani".

El verdirrojo (10º) pondrá a prueba a Estrella el número 1º de la fase regular, mientras que Napostá (2º) cruzará con Liniers (8º).

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El equipo de la cortada Azara fue el único que logró pasar teniendo desventaja.

Las otras dos series estaban armadas: Pueyrredón (4°)-Estudiantes (5º) y Bahiense del Norte (3°)-Villa Mitre (6°).

Los cuartos, al mejor de tres, comenzarán el lunes (feriado) a las 20 y las revanchas serán el jueves.

El verde tuvo un primer cuarto impresionante con su tiro a distancia, convirtiendo 8 de 11 en triples, incluidos 3 de 3 de Tomás Bruni y 2-2 de Santiago Loos, entre los principales.

Esto le permitió tomar aire y llegar a estirar la máxima a 15 en el segundo cuarto, en dos oportunidades.

De todos modos, el sacrificado trabajo del venezolano Eduardo Ríos, la capacidad anotadora de Jean-Luc Wilson, la presencia de Emilio Giménez, el juego interior de Lucas Desbat y el atrevimiento del pibe Valentín Di Chiara fue sumando para que la visita recortara, hasta pasar al frente, por primera vez, 58-57, sobre el final del tercer cuarto.

A partir de ahí prácticamente no se sacaron ventajas más alla de intercalar el liderazgo, hasta que, restando 4m50 Alem se estableció adelante en el marcador y tuvo capacidad para manejar la ventaja hasta el cierre.

La síntesis:

Pacífico (80): B. Salvatori (15), T. Bruni (19), V. Cortés (15), S. Loos (13), J. Larrandart (4), fi; M. Genitti (7), Genaro Pisani y F. Mattioli (7). DT: Mauro Richotti.

L.N. Alem (84): M. Such, J. Wilson (29), E. Giménez (18), L. Desbat (12), E. Ríos (10), fi; N. Amaya (5), S. D'Annunzio, V. Di Chiara (6), T. Scolari y V. Scoppa (4). DT: Hernán Jasen.

Cuartos: Pacífico, 30-19; 46-42 y 59-60.

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo.

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Serie: L.N. Alem, 2-1.