Gimnasia repitió ante Quimsa y quedó a un triunfo de consagrarse campeón

Gimnasia quedóa un triunfo de consagrarse campeón de la Liga Nacional de Básquetbol, al vencer como local a Quimsa, 76 a 59 y ponerse 3-0.

De esta manera, el equipo sureño estiró su racha como local a ocho triunfos y el sábado volverá a jugar en el Socios Fundadores.

El principal goleador fue el chileno Sebastián Carrasco, con 14 puntos.

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El verde llegó a sacar 22 de máxima (76-54) y dominó a voluntad el trámite.

De todos modos, los santiagueños habían arrancado con un 17-10 que les devolvió la ilusión.

Pero Gimnasia ajustó atrás, se mostró más activo defensivamente y tras perder el primer cuarto 18-14 terminó el primer tiempo 39-32 arriba.

El tercer cuarto resultó el quiebre, porque el local escapó 55 a 44, permitiendo apenas 12 puntos en ese período.

Ya a esta altura Quimsa siguió sin reaccionar y lo padeció, porque fue testigo directo de otro festejo de Gimnasia, el tercero consecutivo en la serie y el octavo como local. ¿Barrerá?