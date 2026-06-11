Operativo y detención en una causa por venta de drogas

Un sujeto sospechado de comercializar estupefacientes fue detenido esta tarde por orden de la justicia.

Fuentes oficiales indicaron que efectivos de la comisaría Cuarta arrestaron a Rodolfo Ariel Molina en la zona de Capitán Montero al 2.200.

La medida fue solicitada por el fiscal Mauricio Del Cero y autorizada por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del doctor Guillermo Mércuri.

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Los voceros mencionaron que el sujeto está acusado de "haber comercializado cocaína y marihuana, al menos durante el periodo comprendido entre el 2 de Octubre de 2024 y el 15 de enero del 2026, en distintos puntos de la ciudad".

También se lo acusa de haber tenido en su poder y para la venta 2.5 gramos de cocaína encontrados durante el allanamiento efectuado a principios de este año en su vivienda, ubicada en el sector donde fue arrestado. Allí también incautaron seis celulares, chips de teléfonos y una planta de cannabis sativa.

Destacaron que la investigación se puso en marcha el 17 de diciembre pasado, cuando efectivos de la seccional de Villa Mitre tomaron conocimiento de que el sospechoso "se dedicaría a la venta de drogas".

"De la visualización del teléfono de Molina surgen numerosas transferencias y comunicaciones vinculadas al delito investigado en las que se habla de bolsas, gramos, frascos, precios y puntos de encuentro", explicaron.

Finalmente se informó que el sujeto será indagado en las próximas horas en la sede del Ministerio Público.