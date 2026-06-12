Tres detenciones en un amplio operativo en la vía pública

El personal de la Comisaría Primera realizó el "Operativo Motochorros" en busca de reducir este tipo de modalidad delictiva en sectores de la cuidad marcados como puntos calientes.

En primera instancia se procedió a la detención de Epulef Ignacio Rafael de 33 años de edad sobre quien pesaba un requerimiento judicial por el delito de Hurto Agravado, solicitado por el Juzgado Correccional Nro 2 de Azul. Epulef, es una persona con amplios antecedentes judiciales y penales por delitos contra la propiedad, en especial, en los denominados cuentos del tío.

En el retén ubicado en calle Teniente Farias y Pedro Pico, se procedió a la detención de Polanco Washington de 33 años a quien se le constató un requerimiento judicial solicitado por el Juzgado de Ejecución penal por el delito de Robo.

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Por último y en el mismo sector del barrio San Martín, se procedió a la detención de Armans Benjamin de 23 años de edad, sobre quien también pesaba una captura activa por el el delito de robo y lesiones solicitado por el Juzgado de Garantías del Joven. En el caso de Polanco, el mismo tiene un amplio prontuario delictivo por modalidades a mano armada y contra la propiedad. Los mismos fueron puestos a disposición de los juzgados de intervención.