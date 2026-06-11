La mayoría de los comercios de Bahía Blanca abrirá sus puertas durante el feriado del lunes

La Corporación del Comercio, Industria y Servicios de Bahía Blanca (CCIyS) y la Cámara de Comercio de Bahía Blanca (CCSBB) dieron a conocer los resultados de un sondeo de opinión realizado entre comercios y empresas de la ciudad con motivo del feriado del venidero lunes 15 de este mes.

Según los datos relevados, la mayoría de los establecimientos consultados manifestó que mantendrá sus puertas abiertas durante la jornada, por lo que se espera un nivel de actividad comercial similar al de un día habitual.

Desde ambas entidades señalaron que la consulta tuvo como objetivo conocer las previsiones del sector privado frente al feriado nacional y brindar información de utilidad tanto para los comerciantes como para los consumidores de la ciudad.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los resultados reflejan una tendencia mayoritaria hacia la apertura de los locales, aunque la modalidad de atención podrá variar según el rubro y las características de cada empresa.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con Facundo Borri, presidente de la CCSBB, al teléfono 291-5091012.