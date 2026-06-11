Un video de 2020 contradice la explicación que dio Adorni sobre sus ganancias con bitcoin

Un video de 2020 contradice la explicación que dio Manuel Adorni sobre cuándo comenzó a invertir en bitcoin. Mientras esta semana aseguró que empezó a incursionar en esa criptomoneda en 2013 y que invirtió fuerte desde 2014, en una charla grabada seis años atrás ubicó su primer contacto con ese mercado varios años después.

La diferencia surge en medio de la polémica por los fondos que el jefe de Gabinete reconoció haber mantenido fuera de sus declaraciones juradas y que ahora busca justificar a través de ganancias obtenidas con inversiones en criptomonedas.

Durante una entrevista en LN+, Adorni aseguró el miércoles que comenzó a interesarse por el bitcoin en 2013 y que al año siguiente realizó inversiones significativas junto a su esposa, Bettina Angeletti: “Yo empecé a incursionar en Bitcoin en el 2013 y empiezo a invertir fuerte en el 2014”.

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Según explicó, entre 2014 y 2018 ambos invirtieron alrededor de US$200.000 y obtuvieron ganancias cercanas a los US$300.000. El funcionario sostuvo que esos fondos provenían de ahorros acumulados durante años de trabajo en el sector privado.

“Fueron 25 años de trabajar con mi mujer en el sector privado y de ahorrar en negro con ella”, señaló.

Sin embargo, un registro audiovisual difundido en octubre de 2020 muestra una versión diferente sobre sus primeros pasos en el mundo de las criptomonedas. Se trata de una videoconferencia sobre economía y activos digitales publicada por la billetera virtual Lemon, en la que Adorni relató cómo conoció el bitcoin.

Allí contó que el interés surgió mientras daba clases y observó a un grupo de alumnos siguiendo de cerca la cotización de la criptomoneda.

“Entro a dar una clase y veo a un pibe con dos alrededor con una notebook, como muy atentos y les digo: ‘¿Che, qué estás haciendo?’ ‘Compré Bitcoin’. Yo no estaba muy metido en el tema. Y le digo: ‘¿Y qué estás haciendo?’, porque la verdad que no entendía”, recordó.

En esa misma exposición ubicó ese episodio “cinco o seis años atrás” y agregó un dato puntual: dijo que en ese momento el bitcoin cotizaba alrededor de los US$6000. Sin embargo, la primera vez que el precio de la criptomoneda alcanzó ese valor fue el 28 de octubre de 2017.

La referencia temporal adquiere relevancia porque contrasta con la cronología que presentó esta semana, cuando Adorni aseguró que ya invertía de manera importante desde 2014. Sin embargo, en el video de 2020 describió una situación en la que todavía no estaba familiarizado con ese mercado y vinculó ese primer acercamiento a una etapa posterior.

La contradicción también aparece al comparar esos dichos con las operaciones que el propio funcionario detalló durante la entrevista televisiva.

“No tenía la documentación a mano. Me llevó un tiempo encontrarla”, explicó al referirse a registros que aseguró haber conservado en computadoras antiguas.

Luego enumeró distintas compras y ventas de bitcoin realizadas entre 2017 y 2018. Según relató, en agosto de 2017 adquirió 13 bitcoins a US$3356 cada uno, compró otra unidad pocos días después y realizó una nueva operación en noviembre de ese año. “Hice millones de operaciones”, sostuvo.

Adorni explicó que posteriormente comenzó a desprenderse de parte de esos activos y que una de las últimas compras le generó pérdidas porque había ingresado cuando el precio ya superaba los US$7000.

Las inconsistencias sobre el origen y la declaración de esos fondos se suman a otras contradicciones detectadas en sus propias manifestaciones públicas.

Antes de admitir la existencia de dinero no declarado, el funcionario había asegurado en reiteradas oportunidades que toda su situación patrimonial estaba correctamente informada ante los organismos correspondientes.

A fines de abril, durante una exposición en la Cámara de Diputados, afirmó que en sus declaraciones juradas “figuran todos los detalles de los bienes” que integran su patrimonio.

En marzo, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, había transmitido un mensaje similar. “Todo lo que yo tenga que declarar, lo declaré. Está todo impecable”, dijo entonces. También insistió en que “nunca existió ocultación alguna”.

Esta semana, en cambio, reconoció que durante años omitió incorporar a sus declaraciones juradas ahorros y ganancias obtenidas fuera del sistema formal.

“Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año”, justificó.

Además, admitió haber cometido un error y aseguró que afrontará las consecuencias fiscales derivadas de esa situación: “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error. Voy a pagar hasta el último impuesto que me corresponda pagar, hasta la última multa, todos los intereses, todos lo que devenga de este error”. (TN)