“Está judicialmente protegido”: la reacción de la Casa Rosada luego de las declaraciones de Adorni

El día después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, rompiera el silencio tras la presentación de su declaración jurada, el Gobierno valora el impacto de la entrevista que brindó en términos judiciales, aunque evitan referirse al impacto en la imagen política del funcionario.

"Judicialmente está protegido. En Tribunales le sirve esta explicación", sostuvo una importante fuente con acceso al despacho presidencial. Sin embargo, prefirió no hacer referencia a la proyección electoral del ministro coordinador a raíz de la causa que lo investiga por posible enriquecimiento ilícito. "No comments", sentenció.

Luego de presentar la corrección de su declaración jurada ante la Oficina de Anticorrupción, el funcionario admitió que "cometió un error" en el diseño de sus registros patrimoniales de 2023 y 2024, y repitió enfáticamente que no es "un chorro".

En el entorno del ministro coordinador ven positiva su nueva aparición mediática y confían en que podrá correr de agenda la polémica. Según precisaron a esta agencia, aseguran que estuvo "hiper sólido", y que logró apelar a la empatía de la sociedad al admitir que ahorró en negro durante varios años. "No es chorro y quedó claro", aseguran.

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"Aclaró lo que tenía que aclarar y eligió dar la cara en una situación que puede incomodar a la mayoría en su lugar", sostuvo un integrante de la mesa política ante esta agencia.

Con el respaldo inmediato del presidente Javier Milei, que utilizó su cuenta de Instagram para respaldar al ministro coordinar tras la nota con La Nación +, en la plana del poder garantizan la continuidad del funcionario que oficia de mediador en la combulsionada interna que atraviesa al oficialismo. "No tiene recambio que no altere el status quo", precisaron por Balcarce 50.

Pese a las valoraciones en off the records, hasta entonces no hubo un "operativo clamor" de los ministros en redes para defender al ministro coordinador como ocurrió meses atrás a excepción de personajes no oficiales.

Esta tarde, a las 13.30, la mesa política volverá a verse en Casa Rosada, en un intercambio en el que aprovecharán para celebrar los 70 años de la senadora Patricia Bullrich, en tensión con el Poder Ejecutivo. (NA)