El riesgo país se acerca a los 450 puntos, tras suba de bonos argentinos

Los bonos de la deuda pública argentina suben hasta 4% en las operaciones de pre mercado tras una mejora en la calificación por parte de una agencia crediticia.

Según reportan agentes de mercados, los títulos públicos tienen avances en toda la lista, lo cual también forzará una baja del riesgo país, actualmente en 501 puntos.

La mejora se disparó luego que la calificadora S&P subió la nota de Argentina a B- de CCC+.

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Semanas atrás había tomado la misma decisión Fitch y se espera que Moody’s haga una evaluación en similar sentido en julio.

“Esta decisión le abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos y refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión”, señaló el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

El funcionario señaló que “la mejora obedece a fundamentos macroeconómicos: superávit fiscal, orden monetario, acumulación de reservas, superávit comercial, saneamiento del balance del BCRA, baja de los ratios deuda a PIB, programa financiero de dólares prefinanciado y extensión de duración en la curva de pesos”. (N/A)