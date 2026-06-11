Pichetto y Kikuchi reunieron a empresarios y economistas para construir una alternativa a Milei

En el marco de la construcción de un nuevo espacio político, economistas, empresarios, referentes políticos de distintos sectores participaron del encuentro Argentina Productiva. El mismo fue encabezado por el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y por el senador bonaerense Carlos Kikuchi, quienes buscan impulsar una agenda de centro para el diseño de un programa que impulse el crecimiento y el desarrollo del país.

"La Argentina masiva, la de los grandes centros urbanos, no logra subirse al modelo libertario. No toma crédito para expandirse, no invierte agresivamente, no incorpora personal ni apuesta al mercado interno. Las familias ya no piensan en el crédito para crecer o progresar socialmente, sino como un medio para administrar supervivencia", sostuvo Miguel Ángel Pichetto al analizar el actual escenario económico.

Bajo el lema Producción, trabajo y futuro, la convocatoria buscó la construcción de consensos orientados a promover una estrategia de largo plazo que potencie la inversión, la competitividad y la generación de oportunidades en todo el territorio nacional. El debate tuvo cita en el Hotel Brizo de La Plata este miércoles por la tarde.

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Por su parte, el legislador Carlos Kikuchi afirmó que la necesidad de acuerdos más allá de los espacios políticos. "Requiere mirar los datos con honestidad, escuchar a quienes producen y diseñar políticas con criterio técnico y visión de largo plazo. Ese es el espíritu de esta jornada y es el compromiso que traemos desde nuestra función legislativa: contribuir a construir una Argentina con mayor capacidad productiva, más empleo de calidad y mejores condiciones de vida para su población", detalló.

En tanto, Pichetto adelantó dos iniciativas legislativas que serán presentadas en el Congreso Nacional. "Frente a este cuadro de crisis presentamos —entre otros— estos dos proyectos: la Ley de Salvataje para las MiPyMES, porque las pymes son el 98 % de las firmas empleadoras del país y sostienen la mitad del empleo registrado; y el Programa de Desendeudamiento de las Familias Argentinas, porque no hay mercado interno posible si los hogares destinan cada vez más ingreso a pagar deudas cada vez menos sostenibles", remarcó.

El debate

El panel fue moderado por el senador bonaerense Sergio Vargas y contó con la participación del economista Eduardo Setti, quien expuso sobre los principales desafíos económicos y productivos que enfrenta la Argentina.

"Es un modelo con ganadores y perdedores. La Argentina no puede ser un país orientado solo a la minería, energía y el campo, hay que ocuparse también del sector industria y el comercio, que son los grandes generadores de empleo. No existe un modelo económico que deje fuera a gran parte de la población. Por otro lado quiero resaltar que es un modelo de atraso cambiario sostenido en base a endeudamiento", sostuvo Setti sobre el modelo económico impulsado por el Gobierno nacional de Javier Milei.

"Ya tuvimos un blanqueo, FMI, el Tesoro de EE. UU. y ahora deuda privada, ingreso de dólares por ON emitidas. Hay grandes errores de Luis Caputo similares al 2018. Argentina no puede salir a los mercados, no por el 'Riesgo kuka', sino por el 'riesgo Caputo'. El 2027 se espera un año con fuerte tensión cambiaria", destacó el senador.

De la misma manera, Sergio Vargas resaltó la importancia de "promover una agenda de consenso" que tenga como "desafíos enfrentar la Argentina para así recuperar competitividad, impulsar la inversión y fortalecer el entramado productivo nacional". (El Destape)