Tagliafico y Nicolás González, con molestias, preocupan en la Selección Argentina

Las alarmas se encendieron en la Selección Argentina: a tan solo cinco días del debut con Argelia en el Mundial, Nicolás Tagliafico y Nicolás González padecen molestias físicas y en el cuerpo técnico de Lionel Scaloni reina la preocupación.

La información indica que el defensor sufrió un golpe y aún no pudo recuperarse, mientras que el jugador del Atlético Madrid tiene una sobrecarga muscular y se entrenó de manera diferenciada el miércoles. En principio, ninguno correría riesgo de participar en la cita máxima.

Después de haber sido titular en el primer amistoso frente a Honduras, el lateral izquierdo de presente en el Olympique de Lyon de Francia ni siquiera integró el banco de suplentes al compromiso siguiente ante Islandia, en lo que puede leerse como una señal de que no estaba al ciento por ciento.

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Según publicó en su web TyC Sports, Tagliafico arrastra una incomodidad física que no le impediría ser parte de los 26 jugadores que jugarán el Mundial, pero sí corre riesgo su titularidad en el debut contra Argelia, pautado para el próximo martes 16 a las 22.

Si logra evolucionar favorablemente del golpe que lo tiene a maltraer y despertó alertas en el búnker del seleccionado en Kansas, no habría motivos para buscarle un sustituto fuera de la nómina oficial de convocados.

Vale recordar que Lionel Scaloni postergó la elección del reemplazante de Leonardo Balerdi para el viernes, postura que ahora toma más sentido que nunca ante el imprevisto con Tagliafico. Si bien el defensor no está lesionado, será evaluado en las próximas horas y luego el entrenador de la Selección Argentina definirá al jugador que se sumará a la delegación, que a esta hora tiene como candidato principal a Guido Rodríguez.

En principio, si logra evolucionar favorablemente del golpe que lo tiene a maltraer y despertó alertas en el búnker del seleccionado en Kansas, no habría motivos para buscarle un sustituto fuera de la nómina oficial de convocados. De hecho, aunque no llegue óptimo al estreno mundialista, se mantendría en el plantel.

De todas formas, si se diera el peor -e improbable- escenario de tener que bajar a Tagliafico del Mundial, al no tener un lateral izquierdo suplente (improvisó a Facundo Medina y a Nicolás González en el amistoso con Honduras) Scaloni probablemente recurriría a algún futbolista dentro de los 55 que formaron parte de la prelista de la Selección Argentina. En ese sentido, Marcos Acuña sería el que corre con ventaja.

El caso de Nico González tiene que ver puntualmente con una sobrecarga, una situación que genera incertidumbre porque ya había llegado a Estados Unidos entre algodones por un desgarro. El zurdo volvió a sumar minutos contra Islandia tras la lesión y terminó tocado, con lo cual será evaluado en las próximas horas, aunque no sería nada más que una contractura. (NA).