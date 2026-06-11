Bullrich criticó a Adorni tras la presentación de su declaración jurada: “Es una omisión ética”

Patricia Bullrich cuestionó este jueves las explicaciones que dio el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sobre el crecimiento de su patrimonio y consideró que las inconsistencias detectadas en su declaración jurada exceden un simple error administrativo.

“Esto es más que un error, esto es una omisión ética. Y nuestro gobierno tiene la moral como política de Estado”, afirmó la titular del bloque de senadores libertarios.

La exministra de Seguridad sostuvo además que será la Justicia la encargada de determinar las responsabilidades en el caso. “Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar”, agregó, en declaraciones a La Nación.

Las declaraciones se conocieron luego de que Adorni presentara su declaración jurada para intentar despejar las dudas sobre el incremento de sus bienes. Bullrich había sido una de las primeras dirigentes oficialistas en reclamar públicamente que el funcionario diera explicaciones sobre su situación patrimonial.

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Fue la propia senadora quien, hace poco más de un mes, le pidió al jefe de Gabinete que presentara la documentación “de inmediato”. Antes de hacerlo público, también se lo habría comunicado al presidente Javier Milei e intentó plantear el tema durante una reunión de gabinete.

Los cuestionamientos de la legisladora se suman a otras diferencias que expresó en los últimos meses respecto de decisiones adoptadas por el Gobierno.

Tras reclamar explicaciones por el patrimonio de Adorni, Bullrich participó de una reunión de la comisión de Libertad de Prensa del Senado, presidida por Carolina Moisés. Durante ese encuentro se formularon críticas a las restricciones impuestas al trabajo de los periodistas acreditados en la Casa Rosada.

Tiempo después, también manifestó públicamente su desacuerdo con el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. La senadora explicó entonces que rechazaba esa decisión “por razones de conciencia”.

La candidatura de Michelli había sido objetada por Javier Milei y Karina Milei debido a su vínculo familiar con el periodista Hugo Alconada Mon. Más tarde, Bullrich mantuvo un encuentro con la secretaria general de la Presidencia y finalmente se abstuvo durante la votación del pliego en el Senado. Esa decisión fue interpretada como una señal de distensión entre ambas dirigentes, aunque la postulación terminó siendo aprobada por la Cámara alta.

El miércoles por la noche, durante una entrevista televisiva, el jefe de Gabinete admitió que durante años mantuvo ahorros no declarados junto a su esposa y aseguró que una parte significativa de su patrimonio proviene de inversiones realizadas en bitcoin.

“Invertimos US$200.000 y ganamos US$300.000”, sostuvo el jefe de Gabinete. También afirmó que esos fondos son la forma de demostrar que su patrimonio fue generado antes de su ingreso a la función pública.

Las explicaciones de Adorni se produjeron en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en los tribunales federales y luego de que se conociera la presentación de declaraciones juradas rectificativas ante la Oficina Anticorrupción.

El funcionario reconoció que había omitido declarar parte de sus ahorros y atribuyó esa situación a un error que, según dijo, arrastró durante años. “Hago un mea culpa, por supuesto que cometí un error”, afirmó. Además, aseguró que abonará “hasta el último impuesto” y las sanciones que eventualmente correspondan.

Adorni sostuvo que presentó de manera anticipada su declaración jurada correspondiente a 2025 y que también realizó rectificaciones de las presentaciones de 2023 y 2024. Según explicó, al ingresar al Gobierno replicó información patrimonial de años anteriores sin incorporar parte de los ahorros acumulados junto a su esposa.

“Lo que hago es copiar mis declaraciones juradas patrimoniales que yo venía haciendo, donde no había incorporado el ahorro que yo había hecho con mi mujer durante toda la vida. Arrastro ese error y lo sigo arrastrando hasta este año”, señaló.

Afirmó, además, que junto a su esposa ahorraron “toda la vida, en negro, como lo ha hecho la mayoría de los argentinos”; e insistió en que todo su patrimonio fue generado durante más de 25 años de actividad privada y antes de asumir funciones en el Estado. (TN)