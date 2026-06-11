Dinero en “negro”, bitcoins y herencias: la nueva declaración patrimonial de Adorni

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, formalizó la presentación ante la Oficina Anticorrupción y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de su declaración jurada de 2025 y un conjunto de rectificaciones patrimoniales e impositivas que alteran de forma notable los números de las finanzas familiares informados desde 2020.

La medida se concretó en el marco de los expedientes que tramitan en los tribunales federales de Comodoro Py, donde el ministro coordinador enfrenta denuncias por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, bajo la instrucción del magistrado Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

El trámite sumó al listado de bienes del funcionario varios activos omitidos en las carpetas anteriores. El elemento de mayor peso es la declaración de ahorros en criptomonedas por un total de USD 513.000, derivados de operaciones con Bitcoin efectuadas entre 2013 y 2018.

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En una entrevista en el canal LN+, Adorni explicó que la inversión inicial fue de USD 200.000, lo que arrojó un beneficio cercano a los USD 300.000 y recalcaron que la trazabilidad de los fondos está respaldada por las claves de acceso de los monederos. Nada de ese dinero fue declarado nunca. "Ahorramos en negro, como todos los argentinos", se justificó el ministro.

Cerca de Adorni admitieron que existieron fallas de criterio en los documentos de 2023 porque el propio funcionario se encargó de completarlos, mientras que en 2024 intervino un profesional contable.

Lo que surge de las nuevas presentaciones es la estrategia del jefe de Gabinete a nivel público y judicial: todos los bienes fueron adquiridos con dinero que ya tenía antes de ser funcionario del gobierno de Javier Milei.

Los cambios también impactan en la situación tributaria de su mujer, Bettina Angeletti, dejando constancia de sus quince años de desempeño jerárquico en el ámbito privado y su condición vigente de monotributista.

Además, se corrigieron los papeles de la propiedad del barrio cerrado Indio Cuá, comprada en noviembre de 2025 por 120.000 dólares: la casa estaba anotada solo a nombre de Angeletti y ahora se inscribió en condominio por mitades. Sobre las refacciones en ese lote, que la Justicia calculaba en 245.000 dólares, el funcionario adujo que el desembolso real estuvo en el orden de los 170.000 dólares.

Respecto al departamento de Caballito ubicado en la calle Miró, adquirido en la misma fecha, el informe oficial señaló que la transacción se cerró mediante un convenio privado con un amigo de Adorni, Pablo Feijoó. El jefe de ministros abonó una seña de 30.000 dólares y cubrió el remanente de 100.000 dólares mediante líneas de crédito e hipotecas, descartando cualquier tipo de pago informal complementario. Las mejoras de esta vivienda sumaron otros 65.000 dólares a la rendición de cuentas.

Finalmente, la actualización incluyó las ganancias por la sucesión de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2022. Por este concepto, el funcionario percibió unos 57.000 dólares tras destrabarse la venta de un inmueble hipotecado en La Plata y otros 22.000 dólares por la liquidación de una parcela de tierra en el partido de Daireaux.

Tras los reajustes efectuados ante las autoridades de ARCA, el titular de la Jefatura de Gabinete tiene previsto saldar los cargos impositivos pendientes que correspondan por los reajustes aplicados sobre los últimos cinco períodos fiscales. (NA)