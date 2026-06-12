El Colegio Nacional celebró sus 120 años de vida y reafirmó su legado educativo

Victoria Álvarez Fortunato valvarez@lanueva.com Periodista y comunicadora digital. Forma parte del equipo de redacción de La Nueva desde 2022, donde cubre eventos locales, nacionales e internacionales, generando contenido para las ediciones impresa y digital, además de sus redes sociales.

La Escuela de Educación Secundaria N° 13 celebró este viernes sus 120 años de vida con una jornada cargada de emoción, recuerdos y reconocimiento a una de las instituciones educativas más emblemáticas de Bahía Blanca.

El acto, realizado en la histórica sede de Sarmiento 168, reunió a estudiantes, docentes, exdocentes, exalumnos, familias y autoridades —entre ellas, el intendente municipal Federico Susbielles—, quienes compartieron una mañana atravesada por la memoria colectiva y el orgullo de pertenecer a una escuela que forma parte del patrimonio educativo y cultural de la ciudad.

"Se nos vienen a la mente infinidad de cosas: el camino recorrido, la historia de una escuela grandiosa y los anhelos y sueños que esperamos ver cumplidos para que la institución siga creciendo y proyectándose, tal como lo hizo desde un primer momento", expresó la directora Nancy Barraza.

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La docente reconoció que la fecha tuvo una carga emocional especial para toda la comunidad educativa. "Es un día muy particular, muy especial, en el que estudiantes, docentes y autoridades toman dimensión de estos 120 años de historia y del extraordinario legado cultural espectacular que representa esta institución", sostuvo.

"Emociones, muchas. Trabajar en la educación pública es un honor y formar parte de esta escuela es un enorme orgullo para mí. No soy bahiense, pero siento como si hubiera estado acá toda mi vida", agregó.

Fundado en 1906, el Colegio Nacional ha sido cuna de generaciones de bahienses y de figuras destacadas de la vida pública y científica del país. "Por estas aulas han pasado muchos intendentes, un premio Nobel como César Milstein y muchísimos profesionales que dejaron su huella en distintos ámbitos", destacó Barraza.

En ese sentido, aseguró que quienes hoy integran la institución sienten la responsabilidad de sostener esa tradición. "Para nosotros es un orgullo formar parte de esta historia y asumir el desafío de sostener el legado que comenzó a construirse en 1906", afirmó.

Sobre el presente de la escuela, la directora consideró que el aniversario la encuentra en un momento positivo. "Estamos muy bien, trabajando en equipo y pensando siempre en los chicos, con políticas educativas que nos acompañan y autoridades presentes. Dentro de lo que se puede pedir, sentimos que estamos en el mejor lugar en el que podemos estar", señaló.

Sin embargo, advirtió que persisten desafíos vinculados al mantenimiento del histórico edificio que alberga a la comunidad educativa. "La infraestructura es un tema importante. Se trata de un edificio histórico, patrimonio cultural, y necesitamos muchas obras. Es una realidad que atraviesa a muchas escuelas provinciales y nacionales. Nos queda mucho camino por recorrer, pero creemos que, con el acompañamiento de las autoridades actuales, vamos a poder avanzar", indicó.

A lo largo de la jornada también hubo espacio para el reencuentro entre distintas generaciones que pasaron por sus aulas, la evocación de anécdotas y el rescate de fotografías y recuerdos que dieron cuenta del fuerte vínculo que el Colegio Nacional mantiene con la historia de la ciudad.