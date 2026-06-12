Estudiantes de Huanguelén denuncian que reciben amenazas de muerte por haber nacido en ese pueblo

Un grupo de estudiantes de Huanguelén que se encuentran radicados en nuestra ciudad se puso en contacto con "La Nueva" para denunciar que en las últimas horas recibieron decenas de mensajes con amenazas de muerte por el solo hecho de haber nacido en la misma localidad que Imanol Santerre y Juan Bautista Bravo, los jóvenes que días atrás mataron a golpes a una nutria en Paraguay al 500.

Los mensajes llegan a través de las redes sociales de familiares o simples vecinos de los implicados "serán colgados en una plaza" o se les pide que "rajen de Bahía".

"Es su mayoría somos estudiantes que nos radicamos este año en la ciudad y tenemos miedo de lo que nos dicen", contó uno de los amenazados, que pidió no difundir su identidad por obvias razones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}







En otro tramo de la charla los estudiantes explicaron que una de las personas amenazadas es primo segundo de uno de los acusados, por lo que los mensajes violentos se multiplican.

Al mismo tiempo compartieron numerosas capturas de pantalla donde se pueden leer varios de los mensajes recibidos.

Esta mañana La Nueva también dio a conocer que los concejales que ayer se opusieron a votar a favor de declarar personas no gratas a Santerre y a Bravo recibieron numerosas amenazas, entra las que se incluía a sus hijos.

De hecho la Justicia inició una causa judicial y buscará el testimonio de los ediles para llegar a los responsables de las mismas.

A continuación se muestran los mensajes recibidos por varios estudiantes de Huanguelén.