Agostina Hein y Maligno Torres fueron distinguidos en el Congreso de la Nación

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

La nadadora Agostina Hein y el ciclista José Torres fueron distinguidos con el premio Islas Malvinas en una ceremonia celebrada en el emblemático Salón de los Pasos Perdidos del Congreso Nacional donde se reconoció a deportistas, entrenadores y referentes del deporte argentino por su trayectoria, desempeño y aporte al desarrollo de sus respectivas disciplinas.

Este galardón es una alta distinción otorgada anualmente por la Comisión de Deportes de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y se entrega tradicionalmente cada año en fechas cercanas al 10 de junio, Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas.

Hein recibió el premio como la figura más destacada de la delegación argentina que participó en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

"Agostina es nuestra revelación, creo que es nuestro orgullo por todo lo que viene haciendo a su edad, es realmente un ejemplo no solo como deportista, sino como persona, por la claridad de sus ideas, por su compromiso y su trabajo", destacó Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino.

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La entrenada por Sebastián Montero dominó el medallero de la natación con actuaciones sobresalientes en los 100 y 200 metros mariposa, los 200, 400 y 800 metros libres, los 200 metros combinados y las postas 4x100 metros relevo libre femenino, 4x100 metros relevo combinado femenino y 4x100 metros relevo libre mixto. La medalla de plata llegó en la posta 4x100 metros relevo combinado mixto.

Torres, por su parte, fue distinguido por su notable presente internacional en el BMX Freestyle consumado con una sólida actuación en el inicio de la Copa del Mundo disputada en Montpellier, Francia, donde avanzó a la final y volvió a ubicarse entre los principales protagonistas del circuito internacional.

Moccia elogió la figura del rider al recordar que es "nuestro último medallista olímpico; en París tuvo una actuación destacadísima", y agregó que ya se encuentra "trabajando durísimo" de cara a Los Ángeles 2028: "La verdad que es un ejemplo de trabajo, de convicción, de tenacidad y de audacia, porque para hacer lo que él hace hay que tener mucha audacia".

Además, el consejero del COA, Jorge Monge, fue homenajeado como héroe y veterano de guerra.

El reconocido preparador físico, metodólogo y entrenador de alto rendimiento Horacio Anselmi fue otra de las figuras distinguidas en la ceremonia.

En tanto, se realizó un emotivo homenaje de cierre al legendario comentarista de fútbol Enrique Macaya Márquez, emblema indeleble del periodismo deportivo argentino y testigo privilegiado de la historia grande del fútbol mundial.

A través de sus comentarios en 17 Copas Mundiales de la FIFA de manera consecutiva, desde Suecia 1958 hasta Qatar 2022, el periodista ostenta un récord oficial avalado internacionalmente por la FIFA y la Asociación Internacional de la Prensa Deportiva (AIPS).