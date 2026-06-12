Sebastián Villa, muy cerca de regresar a Boca

Sebastián Villa tiene todo encaminado para ser nuevo refuerzo de Boca, luego de que avanzaran las conversaciones entre el delantero colombiano y Juan Román Riquelme, en una negociación en la que hay voluntad de las dos partes para concretar el regreso del futbolista al club de la Ribera.

La información fue confirmada por el conductor de la Oral Deportiva, Daniel Avellaneda, en Radio Rivadavia, donde aseguró que existe un nuevo acuerdo entre Villa y Riquelme para que el atacante vuelva a vestir la camiseta azul y oro.

Además, Avellaneda sostuvo que Boca deberá realizar una fuerte inversión para quedarse con el futbolista de Independiente Rivadavia: “Riquelme va a pagar, como mínimo, 8 millones de dólares por él”.

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El delantero colombiano había alimentado los rumores en los últimos días con una historia sugestiva en redes sociales, en la que utilizó emojis azul y amarillo, además de un avión, en un gesto que fue leído como un guiño directo al xeneize.

Villa tuvo un paso importante por Boca desde lo futbolístico, donde jugó 172 partidos y marcó 29 goles, logrando 7 títulos durante su paso.

Desde Independiente Rivadavia, el presidente Daniel Vila ya había dejado clara la postura del club mendocino y tasó a Villa en 10 millones de dólares, aunque la voluntad del jugador de regresar a Boca podría ser determinante para acercar posiciones.

Villa tuvo un paso importante por Boca desde lo futbolístico, donde jugó 172 partidos y marcó 29 goles, logrando 7 títulos durante su paso, aunque su salida del club quedó marcada por un final conflictivo y por antecedentes judiciales que vuelven a generar debate ante la posibilidad de un segundo ciclo, a pesar que el jugador fue absuelto en una causa por abuso sexual.

La negociación aparece como una de las grandes bombas del mercado de pases argentino, en medio de la reestructuración del plantel que encabezará Rodolfo Arruabarrena en su regreso como entrenador de Boca.

Si la operación termina de cerrarse, Villa volverá al club en el que alcanzó su mayor exposición en el fútbol argentino y se transformará en uno de los refuerzos más resonantes de la nueva etapa xeneize con Arruabarrena a la cabeza. (NA).