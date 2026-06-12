El Nacional presentó su nueva camiseta y reafirmó su apoyo a la fundación UAR

En una cermonia que se llevó a cabo en el quincho de la institución, el rugby del club El Nacional presentó anoche su nueva indumentaria para lo que resta de la temporada 2026 del calendario de la Unión de Rugby del Sur.

El acto contó con la presencia de jugadores, staff y dirigentes del equipo de primera división del Celeste y tuvo perfil institucional ya que también contó con la presencia de Oscar Doria, presidente de la URS, y de representantes de los distintos sponsors del club bahiense.

"Hoy nos reunimos para homenajear a ese símbolo de pertenencia que nos une dentro y fuera de la cancha y que refleja los valores con los que queremos seguir creciendo: compromiso, trabajo en equipo y pasión por nuestros colores", expresó Danilo Payanacci, dirigente del rugby de El Nacional, a modo de introducción.

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Luego de algunos agradecimientos, se explicó que uno de los sponsors que lleva la camiseta es el de la FUAR, la fundación de la Unión Argentina de Rugby que permite la asistencia y apoyo a todos aquellos lesionados en este deporte. En función de ese compromiso se recordó a jugadores del ámbito URS que sufrieron lesiones de distinto tipo como el caso de Diego Florentín (del Celeste), José Luis Veiga (Universitario) y Alejandro Marini (Sociedad Sportiva), miembro de la fundación y quien estuvo presente en la ceremonia y brindó un mensaje.

Hoy nos reunimos para homenajear a ese símbolo de pertenencia que nos une dentro y fuera de la cancha y que refleja los valores con los que queremos seguir creciendo: compromiso, trabajo en equipo y pasión por nuestros colores.

"Me parece fundamental el apoyo a la FUAR de parte de todos los clubes de rugby del país. Es muy importante el trabajo que se hace, yo lo viví en carne propia y lo vivo hoy siendo parte de la gestión de la FUAR. En lo personal, me tocó que el día uno (de su lesión) no se llamaba FUAR sino que era parte de lo que se conocía como Rugby Amistad, que lo generó Ignacio Rissi. Y el objetivo del día uno siempre fue que la UAR (Unión Argentina de Rugby) reconociera a los lesionados del deporte, porque eran parte del juego y del famoso lema del juego sigue", dijo "El Ruso" Marini.

"Un pilar fundamental de eso fue Agustín Pichot, quien pidió que no se pateara el problema abajo de la alfombra sino que tenía que ser el un ejemplo para el deporte argentino y para el mundo. Terminó siendo la primera fundación que lo implementó y hoy lo copian otras uniones dle mundo. Porque el trabajo que se hace es inmenso para los lesionados graves en el rugby. No sólo es ayuda económica sino también social y médica. Existe un apoyo de por vida para los lesionados del rugby. Es fundamental saber que te van a acompañar, tanto tu club como la FUAR. Te da herramientas, te ayuda a estudiar, te acomoda la casa. El apoyo de los clubes es clave. Cualquier acción a favor es un gran apoyo para los lesionados graves", agregó.

Luego sí se dio paso a la presentación de la indumentaria, que tiene como modelo de casaca principal camiseta con predominio celeste, mandas en color azul, pantalón azul y medias azules con vivos celestes. La camiseta alternativa lleva un diseño de cuadros, como aquellas que identificaron a dos de los primeros equipos en la historia del rugby bahiense, Avestruces (rojo y blanco) y Pingüinos (negro y blanco).

Una institución crece cuando uno planta semillas de árboles cuya sombra nunca va a disfrutar.

"Siempre decimos, desde hace unos años, que nos queremos posicionar como uno de los clubes desarrollados de la unión. Nosotros, entre los integrantes de la comisión directiva, siempre discutimos y nos peleamos diciendo cómo hacemos, cómo podemos crecer para lograrlo. Y nos olvidamos de disfrutar. Y también nos olvidamos que todo esto es un proceso. Por ejemplo hace seis años, cuando estábamnos saliendo de la pandemia, dijimos de hacer un quincho y acá lo único que había eran chicos del club levantando los cimientos. Y este quincho grafica ese proceso. En seis años lo pudimos habilitar. Nos faltan cosas y las seguiremos haciendo cosas. Pero muestra un paralelismo con lo que pretendemos pase con nuestra actividad. Tenemos un montón de gente trabajando y buscando ese objetivo", dijo a su vez Mariano Marsili, presidente de la subcomisión de rugby.

"Una institución crece cuando uno planta semillas de árboles cuya sombra nunca va a disfrutar. Hoy por suerte en el club tenemos un montón de gente que está plantando la semilla y que la plantó anteriormente. Y no sabe si podrá ver la culminación de ese proceso, pero queremos agradecerles porque hacen posible el proyecto", concluyó.