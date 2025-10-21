El colombiano Sebastián Villa fue absuelto en la causa por abuso sexual

Tras más de dos años con la causa en suspenso, la Justicia de nuestro país se encargó de dar a conocer el veredicto final sobre Sebastián Villa, quien estaba implicado en un abuso sexual sobre su ex pareja, Tamara Doldán.

Hace un tiempo, la Justicia había condenado al futbolista colombiano a dos años de prisión no efectiva por violencia de género contra quien era su pareja en abril de 2020, Daniela Cortés. Pero aún debía definirse la sentencia final por la segunda causa que el ex Boca tenía en su contra.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Lomas de Zamora absolvió a Villa de la causa iniciada en 2021, luego de que los abogados del delantero de 29 años se basaran en las pruebas rendidas durante el debate y que fueron confrontadas con las de la instrucción.

“No se ha brindado elemento sustantivo, ni prueba autónoma que permita acreditar con certeza la ocurrencia del evento tal cual se denunciara de inicio”, indicó el Fiscal.

Cabe destacar que en 2024, el futbolista que en la actualidad se encuentra en Independiente Rivadavia, había llegado a un acuerdo económico con Doldán, pero de igual forma desde la Fiscalía decidieron seguir con la investigación.

De hecho, durante la audiencia, la denunciante declaró que “todas las relaciones sexuales que hemos mantenido durante nuestra relación han sucedido en nuestra intimidad, y sinceramente no quiero que se ventilen estas cuestiones, menos en un juicio oral. Ambos lo aceptamos así”.

Por otra parte, la denunciante agregó que “él entendió que el consentimiento estaba implícito, dado la intensidad con la que habíamos tenido relaciones sexuales anteriormente. Después de analizar los hechos, pude resignificar lo que pasó”.

Además, un informe psicológico forense acompañó el testimonio de Doldán y concluyó que la decisión de la ex pareja de Villa “es un acto voluntario y libre de presiones, sin miedo, dependencia emocional ni económica, y refleja reflexión racional sobre su situación”.