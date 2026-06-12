El caso de la nutria: la Policía inició actuaciones por amenazas a concejales

Por las actuaciones iniciadas se le dio intervención a la UFIJ Nº 2.

Tras las amenazas a concejales que votaron en contra de declarar personas no gratas a los dos jóvenes que mataron a una nutria, la Policía inició hoy actuaciones de oficio por el delito de amenazas.

El sumario lo iniciaron, poco después de las 8, las autoridades de la comisaría Segunda luego de tomar conocimiento de la publicación de lanueva.com sobre esta grave situación.

"Se trata de establecer la identidad de los concejales afectados, a los fines de tomarles declaración testimonial", explicó una fuente de la investigación.

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El comisario Hernán Taccari, jefe de la seccional Segunda, le dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 2 y se le solicitó colaboración para avanzar con la causa a la DDI.

Las intimidaciones a distintos ediles se dieron luego de que rechazaran durante la votación en el recinto el proyecto de la presidenta del cuerpo Gisela Caputo (Pro), de su compañero de bloque Emiliano Álvarez Porte y de Fabiana Úngaro (Avanza Bahía).

Los tres buscaban que se declararan personas no gratas a Juan Bautista Bravo e Imanol Santerre, los jóvenes de Huanguelén que estudian en Bahía y que el fin de semana pasado se filmaron cuando mataban a patadas a un indefenso coipo en el barrio Universitario.