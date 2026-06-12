Un ciclista resultó herido al protagonizar un choque en la ruta 3 sur

Un ciclista de 50 años sufrió hoy heridas que, en principio, no revestirían riesgo de vida, al protagonizar un choque con un auto en la ruta 3 sur y Charlone, un cruce siempre peligroso y que suma varios siniestros viales de importancia.

El hecho se produjo sobre las 8.30 y la víctima, identificada como César Pinilla, fue trasladada al Hospital Privado del Sur.

Su bicicleta, por razones que se tratan de establecer, colisionó con un Toyota Etios, patente AF 164 HC, que estaba al mando de Valeria Mabel Emiliozzi (49), quien no sufrió consecuencias.

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En el lugar del incidente vial trabajaron una ambulancia del Siempre, personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Quinta.