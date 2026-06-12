Bahía Blanca cuenta con un equipo especializado en atención de emergencias

El intendente Municipal en la entrega de las certificaciones

Profesionales de la primera respuesta recibieron sus diplomas tras especializarse y conformar el primer Equipo de Primeros Auxilios Emocionales (PAE) de Bahía Blanca. El ciclo de formación, desarrollado por Camuzzi, y brindado por la especialista en Psicotraumatología y Psicología de la Emergencia Alicia Galfasó, comenzó en 2025 y se extendió a lo largo de cinco niveles de capacitación intensiva.

Del acto de graduación participaron el intendente municipal, Federico Susbielles; el director de Defensa Civil, Sebastián Sepúlveda; Rodrigo Espinosa, director de Relaciones Institucionales de Camuzzi; y Alicia Galfasó.

Esta iniciativa, financiada e implementada por la distribuidora, permitió capacitar a 25 profesionales y dejar instalada en la comunidad una capacidad clave para la intervención inmediata en situaciones de crisis, garantizando soporte profesional para el cuidado de los vecinos ante cualquier emergencia.

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A lo largo del proceso, los participantes incorporaron herramientas específicas para la intervención en contextos críticos, fortaleciendo así las capacidades de respuesta frente a emergencias de diversa complejidad.

Los Equipos de Primeros Auxilios Emocionales constituyen una respuesta especializada para la atención inmediata de personas afectadas por situaciones de crisis. Su función es brindar contención, calma e información adecuada en los primeros momentos posteriores a un evento crítico, colaborando además en la gestión y organización de las acciones de asistencia.

La formación contempla el desarrollo progresivo de habilidades y competencias específicas que permiten a los equipos intervenir en distintos escenarios, desde emergencias cotidianas hasta situaciones de gran magnitud.

Al completar los cinco niveles, los integrantes quedan capacitados para actuar en contextos complejos, colaborar en evacuaciones, coordinar espacios para personas afectadas, participar en la planificación de crisis y contribuir al diseño de protocolos y simulacros de emergencia.

La conformación de este primer equipo representa un hito para la ciudad, ya que deja instalada una capacidad local permanente para dar respuesta rápida, eficiente y coordinada ante situaciones críticas, sin necesidad de recurrir a recursos externos. Asimismo, incorpora una dimensión fundamental en la gestión de emergencias: el acompañamiento emocional de las personas afectadas.

Durante la jornada, los participantes recibieron diplomas y chalecos identificatorios que los distinguirán como integrantes del primer Equipo de Primeros Auxilios Emocionales de Bahía Blanca, marcando el cierre de una etapa de formación y el comienzo de una nueva herramienta de servicio para la comunidad.