El Torneo Aniversario de Atletismo se correrá este sábado tras la suspensión por lluvia
La ABA reprogramó la tradicional competencia en el Complejo Las Tres Villas. Se incorporó además una prueba de 3 kilómetros de cross country abierta a todas las categorías.
Tras la suspensión obligada por las condiciones climáticas adversas, la Asociación Bahiense de Atletismo confirmó la realización del Torneo 94° Aniversario este sábado en la pista Armando Sensini del Complejo Las Tres Villas.
La actividad comenzará a las 14.30 y reunirá a atletas de distintas categorías, desde las divisiones formativas hasta mayores y máster, quienes competirán en pruebas de velocidad, saltos, lanzamientos y medio fondo.
Entre las novedades de la jornada se destaca la incorporación de una prueba de 3 kilómetros de cross country, que se desarrollará por el predio de Las Tres Villas y estará destinada a todas las categorías participantes.
El programa incluye competencias de 40, 60, 80 y 200 metros llanos, salto en largo y salto en alto, lanzamiento de disco, además de las pruebas de 1.200 y 1.500 metros.
Como es habitual, habrá premiación para los tres primeros clasificados de cada disciplina.
La organización espera una importante convocatoria de atletas de Bahía Blanca y la región para celebrar una nueva edición de uno de los torneos tradicionales del calendario atlético local.