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Mundial FIFA 2026.

Facundo Tello debutó y fue el primero en aplicar una nueva regla, en el empate entre Canadá y Bosnia

El bahiense hizo su estreno en su segunda cita mundialista.

Foto: Reuters

Facundo Tello debutó esta tarde en su segundo Mundial, en el empate entre el anfitrión Canadá y Bosnia Herzegovina, por la primera fecha del Grupo B de la cista mundialista que comenzó ayer.

El bahiense, de buena actuación, se transformó en el primer juez en aplicar la nueva regla de cinco segundos para reponer un lateral.

A los 56 minutos, Facu le cedió la pelota la local luego de que un jugador bosnio se demorara en sacar del costado, pasándole automáticamente la posesión a su rival.

Más allá de esto, el juego comenzó con ventaja para Bosnia, que inició ganando con gol de Jovo Lukic, a los 21 minutos.

Luego, el dueño de casa igualó por intermedio de Cyle Larin, quien marcó a los 78 para que los canadienses sumen su primer punto en la historia de los mundiales.

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