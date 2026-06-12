Biocombustibles: denuncian que un proyecto de Patricia Bullrich beneficia a las grandes cerealeras

El Gobierno nacional, mediante un proyecto de ley presentado por la senadora Patricia Bullrich, impulsa la reforma del marco regulatorio de biocombustibles que habilitaría a las grandes cerealeras globales —Cargill, Bunge, Dreyfus, AGD y Cofco— a vender bioetanol y biodiésel a las refinerías de naftas y gasoil locales, desplazando así a las pymes que abastecen el mercado interno.

Si se aprueba el proyecto de Bullrich, las multinacionales podrían volcar su producción de biodiésel y bioetanol localmente y, de este modo, prometen abaratar el precio del biocombustible. La normativa actual reparte el negocio: las grandes cerealeras vuelcan su producto a la exportación y las empresas locales abastecen al mercado interno.

Esto llevará a quebranto a 27 empresas que tienen asignada la producción y venta de un millón de toneladas de biocombustibles al año, destino orientado a cubrir el corte obligatorio que deben realizar las refinerías según establece la Ley Nacional 27.640 de Biocombustibles, la que el Gobierno busca reformar completamente. La normativa actual reparte el negocio: las grandes cerealeras vuelcan su producto a la exportación y las empresas locales abastecen al mercado interno.

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Exportación complicada

A las grandes cerealeras se les cerraron los mercados de exportación para su producción de biocombustibles; Estados Unidos, la Unión Europea y Perú impusieron barreras arancelarias y comerciales para frenar el producto argentino.

Así, tuvieron que parar las plantas integradas a sus complejos oleaginosos instalados en la provincia de Santa Fe, en el litoral del Paraná.

Allí, las multinacionales tienen ociosa una capacidad instalada para generar 3 millones de toneladas de biocombustibles por año. Argentina, entre 2016 y 2018, fue el principal exportador mundial de biodiésel, con 1,8 millones de toneladas.

Daniel González, secretario nacional de Energía y Minería, reconoció en el Senado que el marco regulatorio propuesto "tiene ganadores, perdedores, afectados".

Argentina fue pionera en la producción de biocombustibles, pero frenó su impulso en la región. Por caso, Brasil ya cuenta con un corte obligatorio del 15 % de biocombustibles en el gasoil y las naftas.