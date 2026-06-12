Causa AFA: revés judicial para Toviggino por la mansión de Pilar

En la causa que investiga el presunto lavado de activos vinculado a fondos del fútbol argentino, la Cámara Federal de Casación rechazó un recurso de los imputados y confirmó que la investigación continuará bajo la órbita especializada en delitos financieros.

La investigación judicial sobre la millonaria propiedad en Pilar atribuida al dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo clave.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió rechazar un recurso presentado por las defensas de dos imputados en la causa y dejó firme la continuidad del expediente en el fuero Penal Económico, especializado en delitos financieros complejos.

La decisión representa un revés para la estrategia judicial de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte —titulares formales del inmueble—, quienes habían solicitado la suspensión del trámite sobre la competencia del caso hasta que interviniera la Corte Suprema de Justicia.

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Sin embargo, el máximo tribunal penal federal consideró inadmisible el planteo, habilitando así que la investigación avance sin mayores dilaciones.

El expediente busca determinar si la adquisición de una lujosa mansión ubicada en la localidad bonaerense de Villa Rosa, partido de Pilar, fue realizada mediante fondos presuntamente vinculados a la AFA y canalizados a través de una estructura de presuntos testaferros.

Pablo Toviggino, dirigente de la Asociación del Fútbol Argentino

El caso se originó el 1° de diciembre de 2025 a partir de una denuncia presentada por referentes de la Coalición Cívica, entre ellos Elisa Carrió, Juan del Gaiso y Matías Yofe.

La presentación apunta a un posible esquema de lavado de activos que incluiría la compra de inmuebles, vehículos de alta gama, caballos de raza árabe y otros bienes de valor. (NA)