Inglaterra: Leicester, con el bahiense Joaquín Moro, cayó en la semifinal

El segundo centro Tom Litchfield (Saints) va rumbo a concretar uno de los tres tries que logró en la jornada. Foto: @chronsport.

Ricardo Sbrana rsbrana@lanueva.com Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Leicester Tigers definitivamente se topó este viernes con un rival superior en una de las semifinales de la liga profesional inglesa de rugby.

El equipo donde juega el bahiense Joaquín Moro cayó ante Northampton Saints por 45 a 31 como visitante en partido disputado en el Cinch Stadium @ Franklin's Gardens.

Moro inició como octavo titular y fue reemplazado a los 62 minutos (segunda etapa).

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Leicester, que fue el 4º clasificado, cruzó frente al número uno de la fase regular, instancia en la que se habían repartido los triunfos. El primero de la temporada lo ganó Saints como local (32-26, en la fecha 3) y luego se desquitaron los Tigers (41-17) en el Welford Road Stadium de Liecester.

Esta vez, con la mira puesta en la clasificación a la final, el partido comenzó parejo aunque al minuto de juego los visitantes tendrían un anticipo de la que sería una gran jornada para el segundo centro local, Tom Litchfield, autor de 3 de los 7 tries del ganador.

Litchfield golpeó al minuto de juego y más tarde a los 15 minutos para empatar el partido en 12 con su segunda conquista, después que los Tigers tuvieran ventaja parcial de 12-7.

En adelante el partido fue cuesta arriba para el equipo de Joaquín Moro. Que de aquella ventaja de 12-7 pasó a perder 21-12 luego de recibir dos tries convertidos.

Hacia el final del primer tiempo la visita logró remontar (21-19, a los 35m con try de Ollie Hassell-Collins convertido por Billy Searle), pero Tom Litchfield volvió a anotar en la última de la primera etapa para el 26-19 parcial.

Northampton dio otro golpe decisivo al lograr un try convertido muy pronto en la reanudación, con una llegada de George Furbank que sumada la conversión de Fin Smith, dejó el marcador 33-19 para los locales. Minutos luego llegó el descuento de los dirigidos por Geoff Parling (33-26, a los 48m.), aunque después comenzaron los cambios y el marcador volvió a moverse recién a los 66m con nuevo try de Saints para una ventaja prácticamente decisiva (38-26, con try de Archie McParland convertido por Fin Smith).

Leicester quedó así eliminado de la lucha por el título de la Premiership 2025-26, aunque más allá del sabor amargo, la temporada le deja la buena sensación. Por haber presentado nuevos talentos (entre ellos el bahiense Moro), por haber sido un equipo competitivo a lo largo de todo el ciclo (se mantuvo entre los cuatro primeros casi todo el año) y por el título logrado en la PremCup, el campeonato paralelo.

La otra semifinal la jugarán este sábado con el duelo entre Bath (2º de la regular y con Santiago Carreras como titular)-Exeter (3º), emisión desde las 10.50 por Disney+. La final se jugará el sábado 20 de este mes.