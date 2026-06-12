Ganaron todos los locales en el inicio de los cuartos de final de la LBB Plata: 9 de Julio, San Lorenzo, Sportivo y Altense

Manuel Costa, el goleador de la noche con 22 puntos, ataca a Matías Leiva. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Todo los locales y quienes terminaron mejor ubicados la fase regular, iniciaron ganando las series -al mejor de tres- correspondientes a los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Plata, "Carlos Spaccesi".

Los cuatro triunfos pertenecieron a 9 de Julio (1° en la clasificación) que derrotó a Ateneo (9°) por 76 a 57; San Lorenzo (2°) que superó a Argentino (7°) por 74 a 63; Sportivo Bahiense (3°) que doblegó a Velocidad (6°) por 81 a 64 y Altense (4°) que se impuso ante Comercial (5°) por 68 a 59.

El histórico Ramiro Aguirre suelta el pase ante la mirada de Juan Pedro Paronetto.

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Las revanchas, invirtiendo localías, comenzarán el miércoles -evitando el martes la superposición con el debut de Argentina en el Mundial de fútbol-, con el adelanto Ateneo-9 de Julio, considerando que Luciano Vecchi -jugador de 9 de Julio e integrante del cuerpo técnico- viaja al Provincial con el seleccionado bahiense masculino U13.

Mientras que completarán el viernes las tres restantes: Argentino-San Lorenzo, Velocidad-Sportivo y Comercial-Altense.

9 de Julio 76, Ateneo 57

Daniel Ezcurra juega de espaldas ante la marca de Luciano Vecchi.

9 de Julio (76): R. Blanco (13), L. Lucchetti (5), M. Costa (22), L. Vecchi (6), F. Escobar (6), fi; A. Pena, A. Osinaga, B. Rodríguez (6), A. Costa ()11, E. Pratdessus, S. Larín (7) y F. Flores. DT: Julián Turcato.

Ateneo (57): M. Leiva (9), T. Gómez Lepez (5), B. Sacomani (12), G. Mallemaci (9), D. Ezcurra (12), fi; , N. Bejarano, J. Margiotta (3), G.V. Domenichetti, L. Gómez Ponce (2), M. Casco (5) y T. Pozzi. DT: Alexis Amarfil.

Cuartos: 9 de Julio, 24-23; 43-35 y 61-49.

Árbitros: Sebastián Arcas, Néstor Schernenco y Jerónimo Javier Ocampo⁩.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).

Serie: 9 de Julio, 1-0.

San Lorenzo 74, Argentino 63

Paronetto la cuida frente a Juan Pablo Fuentes.

San Lorenzo (74): R. Aguirre (10), M. Martínez (13), L. Fernetich (18), N. Herbik (2), J. Coria (17), fi; J. Fuentes (10), N. Diez (2), F. Mariezcurrena, J.I. De Pastena (2) y S. Seewald. DT: Nicolás Becchina.

Argentino (63): J.P. Paronetto (10), J.C. Reschini (9), B. Ugolini, F. Malmesi (13), M. Montanaro (11), fi; F. Durando (6), G. Parrotta (6), S. Boyé (2), J. Gonzalía (5), y A. Puentes (1). DT: Andrés Iannamico.

Cuartos: San Lorenzo, 19-15; 37-24 y 48-38.

Árbitros: Sebastián Giannino, Horacio Sedán y Joaquín Irrazábal.

Cancha: Román Avecilla (San Lorenzo).

Serie: San Lorenzo, 1-0.

Sportivo 81, Velocidad 64

Sportivo (81): M. Boccatonda (24), G. Stach (4), G. Martínez (28), E. Miguel (2), M. Ayala (9), fi; A. Amore (4), U. Montes (6), J. Tuero, T. Boubbe, B. Guaglianone (2), y S. Sosa (2). DT: Miguel Loffredo.

Velocidad (64): J. Barco, S. Dutari (19), F. Berdini (8), B. Aceituno (7), A. Icasto (11), fi; R. Ayala (4), G. Berdini, P. Pollio, A. Calderone, B. Mandolesi (15) y S. Albizua. DT: Alan Rava.

Cuartos: Sportivo, 22-15; 40-36 y 64-46.

Árbitros: Marjorie Stuardo⁩, Juan Agustín Matías y Juan Jaramillo.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: Sportivo, 1-0.

Altense 68, Comercial 59

Altense (68): M. Ortega (16), L. Jaimes (14), E. Pordomingo (2), B. Baier (2), D. Agalupe (16), fi; J.M. Bicondoa (2), A. Lera (6), N. Altamirano (6), N. Zanabria (2), y M. Simoncini (2). DT: Nicolás Altamirano.

Comercial (59): J.C. Iturbide (10), S. Bussetti (9), L. Orellano (17), M. Álvarez (10), F. Cardone (4), fi; F. Asensi (2) y F. Lambrecht (7). DT: Gustavo Candia.

Cuartos: Altense, 14-19; 38-30 y 45-47.

Árbitros: Alejandro Ramallo, Marcelo Gordillo y Joel Schernenco.⁩

Cancha: Armando Traini (Altense).

Serie: Altense, 1-0.