Con un gran segundo tiempo, Francia despachó a Senegal 3 a 1

Francia, uno de los firmes candidatos al título, inició su recorrido en el Mundial 2026 con una sólida victoria ante Senegal por 3 a 1 y una enorme actuación de Kylian Mbappé, en el marco de la primera fecha del Grupo I.

El subcampeón del mundo no pateó al arco en la primera mitad pero cambió el chip en el descanso y jugó una buena segunda mitad.

Kylian Mbappé abrió el marcador a los 21 minutos del complemento, segundos antes de la pausa de hidratación y poco después de que el árbitro fuera al monitor del VAR y decidiera no cobrarle un penal.

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Poco después, a falta de 8 minutos, Bradley Barcola aseguró el éxito con una gran definición tras un excelente pase de Rabiot.

En el quinto minuto de descuento, Ibrahim Mbaye rcortó la diferencia para los africanos.

Pero la reacción duró un suspiro porque otra vez Mbappé despachó un misil y selló el resultado.

El astro del Real Madrid llegó a 14 gritos en Mundiales en 15 partidos jugados. Tremendo.

El delantero entró en la historia de su Selección y superó a Olivier Giroud como máximo artillero histórico con 58 gritos.

En la segunda fecha del grupo Francia chocará con Irak, mientras que Senegal irá por la recuperación frente a Noruega.

A las 19, Noruega se medirá ante Irak en el restante cotejo del Grupo I.