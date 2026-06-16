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Bochas: Nuevos Horizontes se quedó con el Primer Tramo 2026 tras una final vibrante ante Villa Mitre

El conjunto azul y amarillo se consagró campeón de la Primera División B al imponerse en una definición apasionante que se resolvió en la última mano.

Foto gentileza Entre lisas y rayadas.

La Primera División B, en bochas, ya tiene a su primer campeón de la temporada 2026.

Nuevos Horizontes se consagró ganador del primer tramo luego de derrotar a Villa Mitre por 15 a 13 en una final intensa y cambiante disputada en la cancha del Club La Falda, escenario donde el conjunto tricolor ofició de local.

El equipo campeón estuvo integrado por Heraldo Elvio Vaquero, Julio César Castro y Carlos Andrés Cricelli. Como suplente se desempeñó Néstor Eduardo Menéndez.

Por el lado de Villa Mitre el plantel formó con Juan Rubén Celaya, Lautaro Exequiel Escobar y Aníbal “Babi” General, bajo la conducción de José “Pepe” Blasiolli.

La final contó con la actuación arbitral de Daniel Armando Gutiérrez, Maximiliano Lucas Varela -como juez de raya- y Maximiliano Javier Rapetti como juez principal.

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