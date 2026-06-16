Pelea entre "trapitos" y "gitanitos" en la plaza Lavalle: robo y un herido

Un total de cuatro personas, todas jóvenes, fueron aprehendidas por la Policía Local durante la tarde del lunes en la plaza Lavalle (conocida como Del Sol), tras un enfrentamiento entre un grupo de cuidacoches y otro de gitanos, según se informó.

El incidente, de acuerdo con la comunicación de la fuerza de seguridad, se originó sobre las 18, cuando un joven de 19 años denunció la sustracción de una campera por parte de un grupo integrado por dos mayores y dos menores.

La situación derivó en una pelea generalizada entre los involucrados: por un lado "trapitos" (entre quienes estaría la víctima dela sustracción) y por otro, gitanos, todos conocidos entre sí.

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En medio del enfrentamiento, uno de los jóvenes terminó con una herida punzante.

Con la intervención de la Policía, los cuatro gitanos quedaron aprehendidos y se iniciaron actuaciones, en principio por robo agravado por haberse cometido en poblado y en banda, con participación de menores.

La víctima fue identificada como Cristian Zacarías Martínez, mientras que los aprehendidos son Nicolás Ezequiel Monje Vince (18), Matías Ezequiel Díaz Iancovich (20) y dos menores de 15 y 16.