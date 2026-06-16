El importante anuncio de Neymar Jr. de cara al Mundial y no tiene que ver con la pelota

El futbolista de la selección brasileña Neymar Jr. y su pareja Bruna Biancardi confirmaron que están nuevamente en la espera de un hijo. De esta forma, el jugador agranda su familia con un quinto integrante y el tercer hijo de la pareja.

La modelo e influencer brasileña compartió un video del momento en el que revelaron el género de su futuro bebé. Tendrán una niña.

"Tenemos algunas noticias para compartir contigo", expresó la pareja en sus redes sociales, acompañada por el hijo mayor de Neymar, Davi Lucca, y sus hijas Mavie y Mel.

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En el video, que está disponible en la cuenta oficial de Biancardi, bromeó con la cantidad de hijas que tiene, siendo que ahora tendrá cuatro: "Quiero formar un nuevo grupo y, a partir de hoy, se llamará Spice Girls".