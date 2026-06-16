Los cambios en el calendario de los torneos superiores para lo que resta de la semana

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Será una semana diferente en cuanto a días de disputa en el básquetbol local, atravesada por el Mundial de fútbol que obligó, con sentido común, a modificar el calendario habitual para evitar superposición con el debut de la Argentina esta noche ante Argelia.

En consecuencia, todo lo que debía jugarse hoy fue trasladado y se desarrollará entre mañana miércoles y el viernes.

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El detalle de lo que resta de la semana:

Miércoles

Mañana miércoles jugarán Ateneo (0)-9 de Julio (1) el segundo partido correspondiente a los cuartos de final de la LBB Plata.

Se desprende del resto, a raíz de la participación de Luciano Vecchi (jugador de 9), en el cuerpo técnico del seleccionado bahiense U13 masculino que jugará el Provincial.

También, se disputarán las revanchas de cuartos en la LBB Bronce, con los cruces: Los Andes (0)-Bahiense del Norte B (1), Whitense (0)-Barracas (1), Sporting (0)-Pellegrini (1), en Espora, y Caza y Pesca Huracán Médanos (1)-Sportivo Bahiense (0).

Jueves

Para el jueves están programados los segundos encuentros correspondientes a los cuartos de final de la LBB Oro: L.N. Alem (0)-Estrella (1), Liniers (1)-Napostá (0), Villa Mitre (0)-Bahiense del Norte (1) y Estudiantes (0)-Pueyrredón (1).

Viernes

El viernes se jugarán los restantes segundos partidos de cuartos de final de la LBB Plata: Argentino (0)-San Lorenzo (1), Velocidad (0)-Sportivo Bahiense (1) y Comercial (0)-Altense (1).

Al mismo tiempo comenzarán las semifinales de la LBB Oro Femenina: 9 de Julio, (1º)-Villa Mitre (4º) y Bahiense del Norte (2º)-Estudiantes (3º).

Domingo

El cierre de semana será con el o los terceros -de ser necesarios- partidos de cuartos de final de la LBB Bronce o, bien, el inicio de las semifinales.