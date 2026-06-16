Juega en Huracán y no conoce a “Palito” Ortega, pero igual le cantan “Tu pelo, es un desastre universal...”

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Mientras trataba de encontrar las palabras justas para explicar el 0-0 entre Liniers y La Armonía, algunos de sus compañeros que iban entrando al vestuario visitante, el que ocupó el plantel del Globito en cancha de Libertad, le decían socarronamente “Péinate, no podés dar una nota con ese nido de caranchos en la cabeza”.

Facundo Aguirre, el central que cumple su segundo ciclo en el club del bule (ya había estado en 2023), se quedó en silencio, esperó a que pasen todos y confesó: “Me cargan con el pelo”, mientras de fondo se podía escuchar que alguien emulaba la famosa canción de “Palito” Ortega: “Tu tienes una sonrisa contagiosa, pero tu pelo es un desastre universal, aha aha, aha…”.

“Dejalos, no le des identidad, estos pibes no entienden nada, ni de moda ni cuál es el look del momento”, esgrimió el defensor que arrancó su legado en el fútbol en las infantiles de Olimpo y tuvo un paso fugaz por las menores de Bella Vista.

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--¿Es cierto que cada vez que vas a la peluquería estás una hora para que te corten el pelo?

--¡Pero es culpa del peluquero…! Naaa… en 40 minutos estoy listo, aunque hay mucha charla en el medio. ¡Qué chusmas son che…!

“El problema es que tengo remolinos por todos lados y es imposible peinarme. El pelo me crece mucho, pero con desorden, entonces a veces creo que en un lado me cortaron bien y en otro me dejaron largo; es cuestión de hacer un control cada vez que me levanto a la mañana…(risas)”.

--Me imagino quienes están atentos y te tienen de punto con este tema.

--Los voy a “quemar”: Ezequiel Alonso y el “Sordo” Scalco. ¿Les viste las cabezas a ellos?, son un poco deformes, no pueden cargar a nadie. El “Eze” menos, es pelado y ya no le crece más nada; mejor que se mantenga en silencio.

--Bueno, faltan dos fechas para el final de la fase regular del torneo Apertura y quedaron a un punto de quedarse con el 1.

--Ante Liniers fue muy parejo y el empate estuvo bien. Ellos no nos dejaron jugar, no encontramos los espacios y salió un partido bastante feito. No siempre se pueda jugar bien y ganar.

“Facu”, que en su cuello lleva tatuadas las iniciales de sus padres (MC, Mariano y Carolina), trabaja desde hace 10 meses en la Asociación Integrar, una ONG sin fines de lucro que nuclea a familias de personas con Síndrome de Down.

“Estoy en el área de digitalización, es decir computarizamos los datos que estaban registrados en las carpetas de papel de todos los que concurren a Integrar, una Asociación Civil que genera propuestas y oportunidades para chicos y adultos con Síndrome de Down”, cuenta el férreo marcador central de 24 años que en Primera también defendió los colores del “Chivo”.

“Tengo un tío, Sebastián, con Síndrome de Down”, así que estoy acostumbrado al trato y al acompañamiento de estos seres de luz con los que comparto clases, reuniones y charlas de fútbol”, contó orgulloso.

--¿Te cargan con el pelo también?

--Nooo… Uhhh, se van a enterar por la nota. Me preguntan por Huracán, algunos siguen la campaña, aunque ahora están entusiasmados con el Mundial y el debut de la “Selección de Messi”, como dicen ellos.