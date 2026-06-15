Rodrigo Philipp falló en la más clara, le echó la culpa ¿“al viento”? y no evitó un 0-0 con gusto a poco

Sergio Daniel Peysse peche1503@hotmail.com Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Cuando pedí por él salió rápido del vestuario, pero se tapó la boca imitando el gesto de los jugadores profesionales que no quieren que las cámaras de TV descubran lo que hablan y la pregunta seria trajo como consecuencia una respuesta absurda: “Le pegué bien, pero el viento impidió que la pelota vaya al arco”.

De esa manera, Rodrigo Philipp narró la infortunada acción que lo tuvo como protagonista, a los 47 minutos del segundo tiempo, mano a mano con el arquero rival, pero que terminó desperdiciando por pegarle con la “ojota”, tal como le recriminó uno de sus compañeros.

Fue la situación más clara del partido, aunque el derechazo del delantero albinegro nacido en Pigüé, que se fue bastante lejos de uno de los caños del arco, no pudo evitar lo inevitable: romper el monótono y espeso 0-0 entre Liniers y Huracán.

Antes de seguir, no me podía dejar mentir en la cara y le aclaré: “Pero no hubo viento en toda la tarde”. Ni lerdo ni perezoso, respondió, “Vos porque estabas allá arriba, en la cabina, pero adentro de la cancha no sabés lo que soplaba…”

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¡Qué lindo personaje!, me dije a mí mismo, y enseguida escuché desde el interior del camarín local (en el Gasómetro de Villa Rosas): “Poné que Liniers mereció ganar”.

Aunque cuando me crucé con el cuerpo técnico del “Globo”, ya abandonando el estadio del milrayitas, el entrenador Mauro Brunelli no dudó: “Jugamos un gran segundo tiempo y nos tendríamos que haber quedado con el triunfo”.

¿Y entonces? Lo más importante para destacar es que el del bule no se pudo asegurar el 1 del Apertura de la A liguista, y continúa liderando las posiciones a 6 puntos de Bella Vista, que igualó 1-1 con Villa Mitre en El Fortín.

Es decir que, a dos fechas para el final del tramo regular, un punto le alcanza al último campeón para quedarse con el primer puesto y la ventaja deportiva. El “Gallego” está obligado a ganar los dos cotejos que restan, y encima el último es contra Huracán. En la próxima el “Cangrejo” va con San Francisco y el albiverde enfrenta a La Armonía. Es necesario recordar que en caso de igualdad de puntos en el sitial de privilegio, el 1 se define por resultados entre sí.

Bien, del partido y del resultado final mucho no puedo despachar. Creo que Liniers le supo jugar al actual vanguardista del torneo, sobre todo con la “traba” que le puso en el período inicial.

En el mediocampo, delante de la línea de los 5 de ambos lados, el “Chivo” se impuso con la cantidad de volantes (4 contra 3), y tejiendo pases y forzando errores fue más que un adversario (Salvarezza fue clave con algunas contenciones que llevaban “veneno”) que se equivocó seguido en el primer toque o en muchas de las veces que procuró salir jugando.

Después de pelearse bastante y de armar agrupaciones ilícitas en distintos sectores del campo, en el complemento Huracán no se hizo el “Sordo” y disparó seguido con los desbordes y los enganches de Dan Brian Scalco (foto), que a los 37 años sigue arriesgando el físico y haciendo renegar a las defensas ajenas.

El arbitraje de Marcos Gómez fue impecable y el entorno, donde fueron más los que “boquearon” que los que intentaron jugar, ayudó para el referí pasé prácticamente desapercibido.

Después del cuarto hora de esa segunda parte, el whitense plantó bandera en campo contrario, se apoderó de los rebotes, ganó las segundas jugadas y olfateó sangre cerca de la altísima humanidad de Mendiguibel, que tapó algunas y manoteó varias.

En el segundo minuto adicional, Maio, de buena actuación, alargó para Philipp, el de la excusa perfecta, el que le echó la culpa al viento, el que tuvo un largo trayecto para pensar y....Mejor lo dejamos ahí, je,je. Rodri, por la buena onda, estás perdonado…

La síntesis

Liniers 0 (4-1-4-1)

Mendiguibel 7

Maio 7

I. Fernández (c) 6

Villalba 5

N. Malerba 5

Paolorossi 6

R. Ullmann 5

Chamorro 6

Bertoni 4

Monti 6

J. Castro 5

DT: Ribes-Romero

Huracán 0 (4-1-3-2)

Salvarezza 7

Dauwalder 5

Reynoso 5

F. Aguirre 6

Navarro (c) 4

Zabala 4

Segovia 6

Linares 6

Cerato 5

D.B. SCALCO 7

Munives 5

DT: Mauro Brunelli

PT. No hubo goles.

ST. No hubo goles.

Cambios. 65m. Biondo (4) por R. Ullmann, 74m. G. Ullman por Chamorro y Philipp por J. Castro y 82m. Pereyra por Bertoni, en Liniers; 58m. Agudiak (5) por Munives y 69m. Pacheco (6) por Navarro y Mayo (6) por Linares, en Huracán.

Amonestados. Monti (4m.), en Liniers; D.B. Scalco (25m.) y Reynoso (89m.), en Huracán.

Arbitro. Marcos Gómez (8,5).

Cancha. Libertad (7).