Intentó escapar de un control policial y fue aprehendido tras una persecución

Un joven de 20 años fue aprehendido durante la noche del domingo luego de intentar evadir un control policial y protagonizar una persecución por distintas calles de la ciudad, informaron fuentes oficiales.

El procedimiento se inició cuando efectivos del Comando de Patrullas intentaron identificar al conductor de una motocicleta tipo enduro en inmediaciones de Tierra del Fuego y Piccioli. Sin embargo, lejos de acatar las órdenes impartidas por el personal policial, el motociclista aceleró y emprendió la fuga a gran velocidad, dando inicio a un seguimiento por diversas arterias.

La persecución finalizó en Harris al 1400, donde el conductor, identificado como Axel Patricio Solano, ingresó de manera brusca al patio delantero de su domicilio. En esa maniobra impactó la motocicleta contra una reja y fue finalmente reducido y aprehendido por los uniformados.

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Durante el procedimiento también se dispuso el secuestro de la motocicleta Corven Triax 200, al constatarse que el rodado carecía de la documentación correspondiente.

El joven fue trasladado a la comisaría Sexta, mientras que la investigación quedó a cargo de la UFIJ Nº 15 del Departamento Judicial Bahía Blanca. La causa fue caratulada como desobediencia.