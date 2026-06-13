Tres victorias locales y una visitante en el inicio de los cuartos de final de la LBB Bronce

Agustín García intenta quedarse con la pelota de César Massa. Al lado, James Danzey. Fotos: Andrea castaño-La Nueva.

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

(Noticia en desarrollo)

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Con tres victorias locales y una visitante comenzaron esta noche los cuartos de final de la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

Entre los que festejaron en sus escenarios naturales, Bahiense del Norte B (1º) superó Los Andes (8º), 80 a 57; Barracas (2º) derrotó a Whitense (7º), 92 a 79 y Pellegrini (3º) venció a Sporting (6º), 83 a 54.

En tanto, Caza y Pesca Huracán Médanos (5º) fue el único que se robó la localía, llevándose la victoria de cancha de Sportivo Bahiense: 64 a 49.

Las series, que se disputan al mejor de tres, tendrán continuidad el próximo miércoles, invirtiendo las localías.

Bahiense B 80, Los Andes 57

Bahiense del Norte B (80): B. Massa (3), L. La Bella (17), J.M. Pites (8), C. Massa (26), C. Brugniere, fi; M. Moretti (12), F. Sureda (6), N. Fernández (1), A. Tavella (5), A. Vilarino, J. Reta (2) y D. Faure. DT: Santiago Cappa.

Los Andes (57): N. Guerrero (3), M. Murphy (2), I. De Brakeleer (6), J. Danzey (35), M. Varela (5), fi; G. Chávez, A. García Bambill, D. Heredia (4) y F. Herrera (2). DT: Enrique Moreno.

Cuartos: Bahiense B, 23-13; 35-26 y 53-41.

Árbitros: Emanuel Sánchez y Fabricio Rey.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Serie: Bahiense B, 1-0.

Barracas 92, Whitense 79

Barracas (92): A. Passeggi, M. Capurso (15), L. Polak (34), R. Eliosoff (15), R. Catalá (16), fi; A. Astradas (10), L. Durán, D. Ilari (2) y M. Quevedo. DT: Albano Schneider.

Whitense (79): C. Nador, F. Cruz (19), M. Herbalejo (8), Agustín Almirón (20), G. Resler (5), fi; F. Pentenero (3), T. Iturriaga (4), J. Burgos (16) y L. Robledo (4) . DT: Sebastián Dodero.

Árbitros: Alejandro Vizcaíno y Alberto⁩ Arlenghi.⁩

Cuartos: Barracas, 18-11; 41-29 y 58-53.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Serie: Barracas, 1-0.

Pellegrini 83, Sporting 54

Pellegrini (83): J.I Castro (11), M. Barrera (13), N. Themtham (16), Andrés Almirón (4), Francisco Godeas (9), fi; G. Chaves (12), L. Cataffi (9), I. Gómez Lepez (9), B. Frayssinet, B. Frayssinet, G. Conti y A. Ramírez. DT: Juan Sergio Palumbo.

Sporting (54): B. Falcioni (8), H. Martínez (11), M. Miguez (6), F. Salmeri, B. Kumorkiewicz (7), fi; G. Díaz (6), R. Frontalini (9), A. Cisneros (4), G. Martínez (3) y M. Gómez. DT: Ian Costa.

Cuartos: Pellegrini, 23-16; 36-28 y 61-37.

Árbitros: Eduardo Ferreyra y Francisco Irrazábal.

Cancha: Daniel Rubio (Pellegrini).

Serie: Pellegrini, 1-0.

Sportivo B 49, Caza y Pesca 64

Sportivo B (49): F. Galassi (9), L. Temporelli (6), Y. Asnaghi (18), M. Pristupa (4), L. Santarelli (4), fi; B. Guaglianone (2), M. Rosso y F. Arizcuren (6). DT: Joaquín Tuero.

Caza y Pesca (64): A. Solomon (12), N. Sánchez (17), J.C. Redivo (26), F. Perrín (3), H. Banegas (2), fi; M. Nievas, B. López, T. Martz (4), B. Meschini y J. Jaratz. DT: Gabriel Asnes.

Cuartos: Sportivo B, 13-13; 24-23 y 33-46.

Árbitros: Mariano Enrique y⁩ Lucas Andrés.

Cancha: Eladio Santos (Sportivo).

Serie: Caza y Pesca, 1-0.