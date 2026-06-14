Liga Provincial Femenina: 9 de Julio sintió las ausencias ante Quilmes

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

9 de Julio cedió este atardecer como local frente al puntero Quilmes (Mar del Plata), 65 a 42, en la novena y penúltima fecha correspondiente a la Liga Provincial Femenina.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El representante bahiense sintió las ausencias de Isabella Roldán (disputando la AmeriCup U18 con Argentina), Isabella Larrasolo (viaje) e Isabel Sorzini (afectada a la Liga U17).

Esto le acortó la rotación y le impidió cambiar el ritmo, como acostumbra, lo cual le permite marcar la diferencia -generalmente- en los segundos tiempos.

Emilia Fernández ataca por el eje.

Además, las marplatenses mostraron su nivel individual y colectivo, con claros conceptos, defensivamente y ofensivos.

Tuvo una soberbia conducción Micaela Sancisi aportando 19 puntos (0-2 en t3, 8-14 en t2 y 3-4 en t1), más 8 asistencias, 6 rebotes y 4 recuperos.

Tamara Insaurralde rompe hacia el canasto.

También, Maitena Merino se encargó de contener de movida a Delfina Álves da Florencia y adelante colaboró con 15 unidades (5-7 en t2 y 5-7 en t1), además más 8 recobres, 5 asistencias y 3 recuperos.

Las locales frente a una firme oposición, se vieron exigidas permanentemente, porque atrás tuvieron que contener a un equipo que hizo correr la bola y aprovechó las ventajas y rompimientos.

Bien arriba va Delfina Álves.

En lo individual, Álves da Florencia terminó con 11 unidades (1-2 en t3, 3-9 en t2 y 2-2 en t1), más 10 rebotes.

Martina Bussetti tuvo un buen ingreso.

Restando 3m10 para cerrar el segundo cuarto, Amparo Althabe pisó a Maitena Merino y se torció el tobillo derecho.

Amparo tuvo que mirar desde afuera parte del partido.

El último partido de 9 de Julio será ante Platense (La Plata).

En los otros dos encuentros de la jornada, Peñarol (Mar del Plata) venció a Platense, 73 a 34 y están jugando Estudiantes (Olavarría)-Hogar Social Berisso (La Plata).

9 de Julio (42): E. Fernández (10), I. Corvalán (2), A. Althabe (5), V. Martín (2), D. Álves (11), fi; A. Maurer, M.V. Flores (4), J. Azaroff, T. Nieva (2), M. Bussetti (6) y C. Stempelet. DT: Julián Turcato.

Quilmes (65): M. Sancisi (19), M. García Duffy (5), J. Barrionuevo (5), M. López (8), M. Merino (15), fi; C. Marchioni (2), A. Lorenzo (7), C. Rovere y M. Salinas (4). DT: Daiana Di Benedetto.

Cuartos: 9 de Julio, 11-13; 23-32 y 36-51.

Árbitros: Juan Agustín Matías y Alexia González.

Cancha: Néstor Damiani (9 de Julio).