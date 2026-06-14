Qué se sabe del trágico accidente de helicóptero en el que murieron Gaspi, Vignale y otras cuatro personas

Con el correr de las horas se conocen nuevos y estremecedores detalles del trágico choque de helicópteros ocurrido este domingo por la mañana en Río de Janeiro, Brasil, que se cobró la vida de seis personas, entre ellas el popular youtuber platense Gaspar Prim Díaz, "Gaspi", y el director audiovisual argentino Lucas Vignale.

A partir de los primeros peritajes de las autoridades brasileñas y la difusión de las identidades de las víctimas, esto es lo que se sabe hasta el momento sobre las causas y el desarrollo de la catástrofe aérea que conmociona a la región.

El trágico siniestro se registró exactamente a las 8:59 de la mañana en la zona oeste de Río de Janeiro, específicamente en la intersección de la Rua Beth Lago y la Rua Rivadávia Campo. De acuerdo con los reportes de los equipos de emergencia y registros fílmicos, dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo por causas que aún intentan establecer los peritos aeronáuticos.

Tras el impacto, una de las aeronaves —con matrícula PP-MAC— cayó de forma vertical sobre la playa de estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y explotó de manera instantánea al tocar tierra firme.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El violento estallido desató un incendio de grandes proporciones que afectó de inmediato a por lo menos 20 automóviles estacionados, lo que obligó a un despliegue de urgencia del Cuerpo de Bomberos para controlar las llamas y evitar que el fuego alcanzara edificios residenciales linderos. El segundo helicóptero involucrado se precipitó a unos 100 metros del primer punto de impacto.

Las víctimas: quiénes viajaban en las aeronaves

Las autoridades locales confirmaron que el saldo total es de seis víctimas fatales y que no hubo sobrevivientes en ninguno de los dos habitáculos.

En el helicóptero matrícula PP-MAC, el cual sufrió la explosión inmediata, viajaban cinco personas que perdieron la vida en el acto:

Gaspar Prim Díaz ("Gaspi"): El reconocido influencer y youtuber argentino de 23 años.

Lucas Vignale: Destacado director audiovisual argentino, compañero de proyectos de la comunidad digital.

Oliver Tree: Reconocido cantante y compositor estadounidense.

Lucas Brito Chaves ("Lucas Frota"): Productor musical de nacionalidad brasileña.

Alexandre Souza: Quien comandaba la aeronave como piloto.

Por su parte, en la segunda aeronave involucrada en el choque aéreo viajaba una sola persona, identificada por los medios locales como Charles Marsillac, quien también falleció producto de la gravedad de la caída.

Efectivos policiales, bomberos y técnicos del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (CENIPA) de Brasil continúan trabajando en el perímetro del siniestro.

Las tareas se concentran en asegurar la zona debido al peligro que representaban las baterías de los vehículos eléctricos afectados por el fuego y en recuperar los restos de los fuselajes para determinar las fallas técnicas o humanas que provocaron el letal impacto en el aire. (NA)