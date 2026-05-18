Europa con estilo: un viaje soñado para descubrir Francia, España e Italia junto a Viajes La Nueva

Pensando en quienes desean vivir una aventura completa y organizada, Viajes La Nueva lanzó una propuesta especialmente diseñada para septiembre de 2026, recorriendo Francia, España e Italia durante 14 noches llenas de cultura, emociones y descubrimientos.

La salida será el 23 de septiembre de 2026 y permitirá recorrer destinos icónicos como París, Burdeos, Niza, Madrid, Barcelona, Roma, Florencia, Venecia y Milán. El circuito incluye desayunos y el acompañamiento de gente de Bahía Blanca, algo muy valorado por quienes prefieren compartir experiencias y contar con asistencia durante todo el recorrido. El costo es desde 5.226 dólares más impuestos.

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El viaje comenzará en París, una ciudad que enamora por su elegancia, sus monumentos y su atmósfera única. Allí, los viajeros podrán maravillarse con la Torre Eiffel, recorrer los Campos Elíseos, visitar el Museo del Louvre y disfrutar de un paseo por el río Sena. La capital francesa también ofrece barrios llenos de encanto como Montmartre, cafeterías tradicionales y una gastronomía reconocida mundialmente. Caminar por sus calles significa encontrarse con siglos de historia, arte y romanticismo en cada rincón.

La siguiente parada será Burdeos, una de las regiones vitivinícolas más importantes del planeta. Esta ciudad francesa se destaca por su arquitectura refinada, sus plazas históricas y la posibilidad de realizar degustaciones de vinos reconocidos internacionalmente. Además, sus paseos junto al río Garona, los mercados locales y la tranquilidad de sus calles convierten a Burdeos en un destino ideal para quienes buscan una experiencia sofisticada y relajada.

El recorrido continuará por Niza, en plena Costa Azul francesa. Allí el Mediterráneo se convierte en protagonista gracias a sus playas, su famoso Paseo de los Ingleses y sus paisajes de postal. La ciudad combina glamour, historia y naturaleza, siendo además una excelente puerta para descubrir pequeños pueblos costeros cercanos. El clima agradable, la cocina mediterránea y las vistas panorámicas hacen de Niza uno de los destinos más atractivos del sur de Francia.

En España, el grupo llegará primero a Madrid, una capital vibrante y llena de vida. La ciudad ofrece importantes museos como el Prado y el Reina Sofía, además de espacios emblemáticos como la Plaza Mayor, la Puerta del Sol y el Parque del Retiro. Madrid también es famosa por su vida nocturna, sus bares de tapas y la pasión futbolera que se vive alrededor de clubes históricos. Es una ciudad donde la tradición y la modernidad conviven constantemente.

Luego será el turno de Barcelona, uno de los destinos más elegidos de Europa. Allí sobresalen las obras de Antoni Gaudí, como la Sagrada Familia y el Parque Güell, que convierten a la ciudad en un verdadero museo al aire libre. También se podrá disfrutar de las Ramblas, del Barrio Gótico y de las playas sobre el Mediterráneo. Barcelona cautiva por su energía cultural, sus propuestas gastronómicas y su estilo cosmopolita.

La etapa italiana comenzará en Roma, considerada una de las ciudades más fascinantes del mundo por su inmenso patrimonio histórico. Los viajeros podrán conocer el Coliseo, el Foro Romano, la Fontana di Trevi y el Vaticano, además de disfrutar de la auténtica cocina italiana. Cada calle de Roma guarda siglos de historia y permite vivir una experiencia única entre monumentos, plazas y tradiciones que permanecen intactas con el paso del tiempo.

El circuito seguirá por Florencia, cuna del Renacimiento y una de las ciudades más artísticas de Europa. Allí se destacan la Catedral de Santa María del Fiore, el Ponte Vecchio y galerías de arte de renombre internacional. Florencia ofrece además una experiencia muy especial para quienes disfrutan de la fotografía, la arquitectura y la gastronomía toscana. Sus paisajes y su riqueza cultural la convierten en una parada imprescindible dentro de cualquier recorrido por Italia.

Más adelante llegará Venecia, una ciudad simplemente incomparable. Sus canales, góndolas, puentes y palacios crean una atmósfera mágica que atrae visitantes de todo el planeta. Entre sus principales atractivos aparecen la Plaza San Marcos, el Puente de Rialto y los paseos en vaporetto. Recorrer Venecia es sumergirse en una ciudad distinta a cualquier otra, donde el agua forma parte de la vida cotidiana y del encanto permanente del lugar.

Finalmente, el viaje culminará en Milán, capital de la moda y el diseño italiano. Allí se destacan el majestuoso Duomo, la Galería Vittorio Emanuele II y una intensa actividad cultural y comercial. Milán también combina modernidad con historia y permite disfrutar desde grandes marcas internacionales hasta tradicionales cafeterías italianas. Es una ciudad dinámica, elegante y perfecta para cerrar un recorrido inolvidable por Europa.

Desde Viajes La Nueva destacaron que este tipo de propuestas brinda tranquilidad, comodidad y la posibilidad de recorrer algunos de los destinos más impactantes del continente europeo con un itinerario pensado para disfrutar al máximo cada ciudad y cada experiencia.

Quienes deseen obtener más información o reservar su lugar pueden acercarse a las oficinas de Viajes La Nueva, ubicadas en Rodríguez 55 de Bahía Blanca. También pueden comunicarse vía WhatsApp al 2914717260. La atención se realiza de lunes a sábados de 9 a 20 horas.