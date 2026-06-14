Por segundo día consecutivo, desalojaron el after de Manuel Molina: esta vez había 65 personas

Personal policial y agentes de Fiscalización Municipal volvieron a intervenir este domingo por la mañana en una vivienda de Manuel Molina y Pampa Central, donde funcionaba un after sin habilitación.

Según informaron fuentes oficiales, en el lugar fueron encontradas 65 personas, por lo que se dispuso el desalojo de los asistentes y una nueva clausura del inmueble. El domicilio está vinculado a Walter Tartuferi y ya registra numerosos antecedentes por situaciones similares.

El procedimiento se produjo apenas un día después de otro operativo realizado en el mismo sitio. Este sábado, efectivos policiales y personal municipal habían desalojado a unas 80 personas que participaban de un evento similar y procedieron también a la clausura de la vivienda.

La propiedad ubicada en el sector de Manuel Molina al 1.700 ha sido escenario de reiteradas intervenciones en los últimos meses. Entre los antecedentes más recientes figura el operativo realizado el 24 de mayo, cuando fueron halladas 117 personas y una de ellas debió ser asistida por personal médico tras quedar inconsciente en la vereda.