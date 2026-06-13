Una vez más: operativo y desalojo en el after de calle Manuel Molina

Personal policial y de la municipalidad volvieron a desalojar esta mañana a unas 80 personas que fueron halladas en un after que se desarrollaba en una vivienda de Manuel Molina y Pampa Central, vinculada a Walter Tartuferi.

Fuentes oficiales señalaron que a primera hora efectivos de la fuerza bonaerense y del área de Fiscalización de la comuna concurrieron al inmueble ubicado, donde constataron que se estaba llevando adelante el evento.

El procedimiento terminó con una nueva clausura de la vivienda, que ya fue escenario de operativos similares en múltiples oportunidades.

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A partir de la situación se labró una infracción con intervención del Juzgado de Faltas de la ciudad.