Hotel Grancetti: hotel de primera en Ingeniero White

Mario Minervino mminervino@lanueva.com Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Hace 90 años, en junio de 1936, abrió sus puertas el hotel Grancetti, uno de los más modernos y completos de Ingeniero White.

“Hace bastante tiempo que White, población de 12 mil habitantes, necesitaba un hotel de esta categoría, sin que hasta ahora se hubiera intentado”, señaló este diario al anunciar la apertura del establecimiento.

La nota indicaba la capacidad y entusiasmo de Grancetti para llevar adelante ese emprendimiento “en épocas como las actuales, con una crisis tan aguda”.

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El hombre tenía experiencia, había trabajado en el Plaza Hotel de Buenos Aires, donde ingresó como cadete y terminó siendo gerente, también en Sierra de la Ventana había mantenido por cinco años un hotel funcionando todo el año.

Ingeniero White le era además terreno conocido. A él le había correspondido introducir, con la apertura del Bar Sportivo”, un lugar con orquestas de señoritas y caballeros, a la altura de los de Buenos Aires.

El nuevo hotel disponía de restaurant con un competente cheff, “que hará las delicias en comidas ordinarias así como casamientos y lunchs”, y un reservado para familias y pasajeros. También disponía de una máquina de “pollo allo spiedo”, con un mozo que manejaba el rodillo volante

En la planta baja –que en algún momento ocuparon el banco Nación y el de Italia--, se ubicaban algunas habitaciones, al igual que en la planta alta construida por el Juan de León, anterior propietario.

“Es fácil suponer entonces que, con el esmerado trato del propietario, muy pronto saldrá airoso de la prueba y comprenderemos que no en vano una persona conocedora de las condiciones actuales se ha sometido a dura prueba del destino, al que desde ya considera vencido conociendo su capacidad y firmeza”.

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