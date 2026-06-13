Una red solidaria que crece: reúnen leche para jardines

Por estos días, la solidaridad volvió a ponerse en marcha de la mano de Oscar Giambelluca, un vecino de Bahía Blanca que desde hace años encabeza campañas solidarias para ayudar a instituciones y familias que atraviesan distintas necesidades.

Jubilado del Banco Provincia desde 2011, tras 32 años de servicio, Giambelluca lanzó la cuarta edición de la campaña de recolección de leche larga vida, destinada en esta oportunidad a los jardines de infantes Nº 926, 933, 953 y 913 y el merendero "Sueños de Esperanza", con la posibilidad de extender la ayuda a merenderos si las donaciones superan las expectativas.

La iniciativa ya tuvo sus primeros resultados. Días atrás se concretó una entrega en el Jardín Nº 926 gracias a la colaboración de vecinos, comerciantes y organizaciones que se sumaron a la propuesta.

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“Hubo gente que empezó a donar ni bien se enteró de la campaña. Y como habíamos acopiado bastante y necesitábamos liberar espacio, ya lo llevamos al Jardín 926”, contó.

Además de leche, durante la primera entrega se llevaron útiles escolares como lápices, cartulinas y otros materiales de uso cotidiano en las salas de nivel inicial. También se donaron zapatillas nuevas, aportadas por tres zapaterías céntricas que decidieron colaborar con la iniciativa.

“Ahora me queda llevar al 933, al 913 y al 953. Y, también sumamos al merendero Sueños de Esperanza, que está ubicado en Santa María 250”, adelantó.

Una red solidaria que crece

Detrás de la campaña existe una importante red de colaboradores que se fue consolidando con el paso de los años.

Según explicó Giambelluca, entre quienes aportan regularmente se encuentran jubilados y empleados activos del Banco Provincia de las sucursales bahienses; personal de ARCA (ex AFIP); trabajadores de Provincia Seguros; integrantes de ACIPESU (Asociación Civil del Personal Superior y de Supervisión del Banco de la Provincia de Buenos Aires) y deportistas y dirigentes de distintas disciplinas del club Tiro Federal, entre ellas vóleibol, patín, fútbol femenino y fútbol senior.

“Se hizo un gran trabajo en equipo. Como siempre digo, yo soy un poco la cara visible de todo esto, pero hay muchísima gente que me da una mano, además de todas las personas que colaboran con mercadería o dinero”, reconoció.

La relación de Giambelluca con las acciones benéficas no es nueva. Según relata, sus primeras campañas organizadas comenzaron en 2005.

“Siempre fui de fijarme en las necesidades de los demás y ver la manera de ayudar. Pero las campañas solidarias, en firme, las inicié en 2005. Al principio fueron partidos de fútbol o actividades artísticas y después fui mutando a pedidos puntuales para entidades o para personas enfermas. Ahora hago un poco de todo”, explicó desde su vivienda en el barrio Tiro Federal.

Para él, uno de los aspectos fundamentales para sostener la confianza de quienes colaboran es la transparencia.

“Si es una campaña para juntar dinero, cada vez que termina mostramos cuánto se recaudó y las facturas de lo que se compró. Si es una colecta de alimentos o artículos de limpieza, informamos el total conseguido y a quién fue destinado. Así, cada persona sabe exactamente qué se hizo con su aporte”, sostuvo.

Cómo colaborar

La campaña permanecerá abierta hasta el próximo 10 de julio.

Quienes deseen ayudar pueden donar leche larga vida o realizar aportes económicos mediante transferencia a la cuenta solidaria habilitada en el Banco Provincia.

Las consultas pueden realizarse directamente con Oscar Giambelluca al 291-5060035, mientras que las transferencias pueden efectuarse al alias FONDOSOLIDARIOBAHIA.

El objetivo es sencillo, pero urgente: garantizar que cientos de chicos y chicas puedan acceder a una merienda que, en muchos casos, también representa su cena.