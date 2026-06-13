Bajan los delitos de “violencia social”, salvo los vinculados con las drogas

El mes pasado se conoció que Bahía Blanca, con un puntaje de 68 sobre 100, encabezaba un ránking de calidad de vida entre 43 ciudades de toda la República Argentina.

Se trata del "Índice de ciudades. Una radiografía de la Argentina urbana", perteneciente a la consultora Enclave, que analizó distintos indicadores socioeconómicos y posicionó a nuestra ciudad por encima de grandes urbes como Córdoba, Mendoza, Rosario y la Ciudad de Buenos Aires, entre otras.

Uno de los rubros "positivos", siempre bajo este análisis comparativo, fue el de la seguridad ciudadana (que sumó 100 puntos sobre 100).

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El Departamento Judicial Bahía Blanca (que además de la ciudad incluye a los partidos de Adolfo Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Monte Hermoso, Carmen de Patagones, Puan, Saavedra, Tornquist, Tres Arroyos y Villarino), siempre tiene un promedio menor al de la media provincial en materia de delitos.

Esta tendencia se ratificó en los últimos días, cuando la Procuración de la Suprema Corte de Justicia dio a conocer oficialmente los datos estadísticos de 2025 en materia de denuncias formales presentadas en todo el territorio bonaerense, según la información volcada al Sistema Informático del Ministerio Público (SIMP).

Bahía tuvo una baja en cotejo con 2024 (-8,2%), por debajo de la media provincial, que se ubicó en -6,2%.

Según el registro oficial, en toda la jurisdicción bahiense se contabilizaron 31.735 denuncias en 2025 (30.559 en mayores y 1.176 en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil), contra 34.564 denuncias (33.293 y 1.271) del año anterior.

Pero más allá de los datos generales, un análisis mucho más tamizado permite evaluar que en nuestra ciudad, si se toman en cuenta los llamados "delitos de impacto", bajaron claramente las denuncias en las fiscalías de ambos fueros, con excepción principal en un aspecto: la tenencia y/o comercialización de drogas al menudeo.

Entre esos "delitos sensibles" se cuentan aquellos que golpean directamente a la sociedad o tienen un efecto directo sobre ella.

Además del narcomenudeo figuran homicidios, lesiones, hurtos, robos y delitos contra la integridad sexual.

Consumo y venta

Salvo en los homicidios -donde también se incluyen las tentativas-, que experimentaron un leve incremento de 2024 a 2025, en el resto de los rubros señalados se produjo un descenso.

En algunos la caída fue bien marcada, como en los hurtos, que pasaron de 5.376 a 4.097, y los robos, que disminuyeron de 2.811 a 1.852.

En contrapartida, el lunar más importante se dio en las causas por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Allí se contabilizó una suba del orden del 10% (de 2.321 se pasó a 2.477 causas) entre los adultos, aunque el incremento mayor, del orden del 20%, fue en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (de 58 casos a 70), a razón de un expediente cada 5 días entre los más chicos.

Si bien el trazado de una estadística a largo plazo muestra un sube y baja de los números, el panorama que hoy se advierte entre los jóvenes es que el narcomenudeo aparece a modo de puerta de acceso para otros hechos punibles, como robos, lesiones, amenazas o portación de armas de fuego.

De hecho, las causas por tentativas de homicidio en el caso del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil se duplicaron (de 3 a 6).

Días atrás, en una vivienda del barrio Noroeste un adolescente de 14 años recién cumplidos salvó de milagro su vida pese a recibir un disparo en la cabeza, en medio de un confuso episodio que tuvo a la drogas en el centro de la escena.

El hecho sucedido en una vivienda de la calle Patricios al 2.100 y, si bien no engrosa la estadística delictiva a la que alude esta nota, es una muestra del sostenimiento de una peligrosa tendencia que afecta a los tejidos sociales más vulnerables.

De hecho, de esa situación dieron cuenta, de manera pública y a través de un comunicado, los Pibes de Don Bosco, una agrupación juvenil que realiza trabajo de campo hace varias décadas en los sectores más periféricos de nuestra ciudad.

La organización alertó por el avance narco y la presencia en algunos barrios de Bahía Blanca de "soldaditos", en referencia a menores reclutados por bandas narco para hacer vigilancia o distribución de drogas, a cambio de poco dinero o sustancias para su consumo.

Bajar la edad, ¿solución?

Si bien fue en febrero último que el Congreso convirtió en ley el proyecto del Régimen Penal Juvenil que baja la edad de punibilidad de los 16 años a los 14, el nuevo sistema se pondrá en marcha el sábado 5 de septiembre próximo.

De todas maneras, los operadores del sistema judicial en el citado fuero local, tal como reconocieron en un reciente informe, todavía no tienen precisiones sobre nuevos cargos, espacios de trabajo o mayores recursos para llevar adelante semejante reforma.

Por ejemplo, el artículo 23 de la nueva ley (27.801) crea la figura del supervisor, que es el encargado de seguimiento, asistencia y control del imputado, que por el momento no existe.

En ese caso se deberá designar a un profesional con conocimientos y formación académica en pedagogía infanto-juvenil y psicología, consideró la jueza Natalia Giombi.

"Sabemos que en muchas provincias no cuentan con jueces, fiscales y defensores especializados o con todos los órganos requeridos para su implementación", agregó.

Agustín Saulnier, defensor oficial del fuero local, también reconoció que "se va a necesitar más recurso humano" y que seguramente crecerá el cúmulo de trabajo, especialmente en la fiscalía y los juzgados de Garantías del Joven.

"El impacto va a ser fuerte" porque se va a duplicar la cantidad de causas y no solo por la ampliación de la brecha de la edad.

Además de la baja de la edad de punibilidad, con lo cual se duplica el grupo etario -hoy es de 16 y 17 años y en septiembre se incluirán los de 14 y 15- se aumenta la cantidad de delitos por los cuales los menores pueden ser pasibles de pena.

En la actualidad, los delitos con penas de menos de dos años de prisión no son penalizados, pero con la normativa votada, sí.

Los delitos imputados a menores de edad, pese a tener un fuerte impacto cuando se trata de hechos graves y se debate sobre las reformas legales, significan una muy baja porción de la torta general de hechos denunciados.

En Bahía, por ejemplo, tanto en 2024 como en 2025 significaron apenas el 3,7% del total de los ilícitos por los cuales se iniciaron actuaciones judiciales.

Más de un millón de denuncias

Total. En 2025 se iniciaron 1.035.350 Investigaciones Penales Preparatorias en la provincia de Buenos Aires, de las cuales 1.012.857 correspondieron a adultos y 22.493, al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Porcentaje. Las causas de menores significan el 2,2% del total general. Ese porcentaje crece si se analiza solo el Departamento Judicial Bahía Blanca (3,7%).

Altos. En relación a la distribución de IPP por departamento judicial, se destacan con mayor valor porcentual de denuncias Lomas de Zamora (12,4%), San Martín (11,3%) y Quilmes (9,1%), los cuales en conjunto conforman casi un tercio del total de los inicios.

Bajos. Las jurisdicciones que más bajaron entre los 20 departamentos son La Matanza (-12%), Junín (-9,4%). La Plata (-9%), Bahía Blanca y Necochea (-8,2% en ambos casos).